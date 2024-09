ESPN e NBC querem contratar Charles Barkley

Detentoras das transmissões da NBA a partir de 2025/26, ESPN e NBC estão de olho em Charles Barkley para o quadro de analistas. Há 25 anos, ele é comentarista de basquete da TNT. No entanto, o fim da parceria entre o canal e a liga pode encerrar o período do ex-jogador com a empresa. Desse modo, de acordo com Matthew Tabeek, da Front Office Sports, as duas emissoras disputam a sua contratação.

Os dois canais americanos, aliás, já destacaram o talento de Barkley como comentarista. O produtor Burke Magnus, da ESPN, por exemplo, afirmou recentemente: “Charles é um talento singular como analista. Eu estaria mentindo se dissesse que não estamos interessados nele. Toda a indústria está interessada”. Mark Lazarus, da NBC, por sua vez, também fez comentários semelhantes.

O desafio da ESPN e NBC, entretanto, é convencer Charles Barkley de deixar a TNT. O lendário jogador chegou ao canal em 2000 como comentarista do programa Inside the NBA. Desde então, se tornou um dos principais analistas do país, enquanto também formou uma relação de carinho com a emissora e os profissionais.

Publicidade

“Eu amo minha família da TNT. Minha prioridade número 1 sempre foi e sempre será nossa equipe e manter todos juntos pelo maior tempo possível. Temos pessoas incríveis aqui, que são as melhores no que fazem. Estou ansioso para continuar trabalhando com elas tanto nos programas que temos, quanto em novos. Este é o único lugar para mim”, afirmou.

Leia mais sobre Charles Barkley!

O ex-jogador, aliás, está no terceiro ano de um contrato de dez anos por US$210 milhões. O fim das transmissões da NBA, no entanto, o permitiram quebrar o acordo. Recentemente, contudo, o analista anunciou que permaneceria na TNT por mais um tempo.

Publicidade

A escolha afastou inicialmente a alta procura por seus serviços. Em entrevista ao programa Dan Le Batard Show, Barkley confirmou não só o interesse de outros canais. Mas ele ainda falou sobre o valor que deixou de ganhar quando acertou sua permanência com o canal onde trabalha há 25 anos.

“Eu diria que posso ter perdido pelo menos US$100 milhões. Eu fui bastante procurado. Mas isso não importa. A coisa número um para mim em tudo isso era que o pessoal que trabalha comigo na TNT mantivesse seu emprego. Eles conseguiram, pelo menos por mais um ano, essa era a minha real preocupação. Se o meu pessoal está bem, então estou tranquilo. Mas sim, devo ter perdido pelo menos US$100 milhões”, garantiu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA