Zach LaVine rebate pergunta sobre troca: “Amo o Bulls”

O bom início de temporada de Zach LaVine alimentou mais uma vez os rumores de uma troca do jogador do Chicago Bulls. Sem muito mercado nos últimos meses, o camisa 8 vem se recuperando e até o momento tem média de 21.6 pontos por partida. Então, no duelo contra o Washington Wizards, na terça-feira (26), um torcedor perguntou se seu destino seria o Los Angeles Lakers. O astro retrucou.

“Eu assinei aqui, irmão. Eu amo Chicago”, declarou LaVine, que logo depois voltou sua atenção para a partida.

I respect ✊🏾 Zach Lavine on how he handled these fans asking him about being Traded 💪🏾 #NBA pic.twitter.com/dbRgjQubzo Publicidade — DeeLovesSports (@DeeLovesSports) November 27, 2024

A declaração de Zach LaVine dá a entender que o jogador está focado apenas no Chicago Bulls e, no momento, não pensa em nenhuma troca. Porém, os rumores na liga são de que a franquia espera negociar o astro. O jornalista Joe Cowley, do Chicago Sun-Times, trouxe a informação de que a equipe tem interesse em trocar LaVine e Nikola Vucevic.

“Então, qual caminho o vice-presidente executivo de operações de basquete, Arturas Karnisovas, fará?”, escreveu Cowley. “O Sun-Times e outros veículos de comunicação reportaram que Karnisovas ainda está tentando trocar Zach LaVine e Nikola Vucevic. Conseguir negociar um deles, ou os dois, colocaria o Bulls em uma posição melhor na loteria do próximo Draft. Afinal ,a oitava escolha que eles têm no momento não é a ideal”.

A princípio, o Los Angeles Lakers é o principal destino quando o assunto é uma possível troca de Zach LaVine. Então, após o astro voltar a emplacar boas atuações, seu nome entrou mais uma vez no radar da equipe de LeBron James. Segundo o jornalista Anthony Irvin, do site Clutch Points, a franquia segue interessada no jogador do Bulls.

“Várias fontes da liga me disseram que é bom ficar de olho mais uma vez na história entre Zach LaVine e uma possível troca para o Lakers. Seu retorno da cirurgia no pé foi bom e isso pode reacender as discussões. Aliás, Chicago e Los Angeles conversaram na última temporada, e brevemente durante a offseason. Mas o que posso garantir é que essas fontes estão confiantes de que as negociações possam retornar ao longo de 2024/25”.

