Zach LaVine: de lixo a desejado em trocas na NBA

Há um ano, Zach LaVine era um jogador com péssimo status e tinha valor zero para trocas na NBA. Enquanto o Chicago Bulls tentava negociar, não havia um único time disposto a arriscar pelo atleta. Hoje, o jogo virou. Apesar de LaVine ter um contrato caro e por mais duas temporadas, ele virou alvo no mercado. E com a trade deadline em cerca de duas semanas, a pergunta é: onde ele vai jogar?

É quase certo que LaVine não fica no Bulls, pois o time de Chicago simplesmente não pode subir na tabela do Leste da NBA. Do contrário, o time perde sua escolha no Draft de 2025. Então, como a equipe quer deixar o elenco menos forte, só uma negociação faz sentido.

Apenas até o que ele fez na temporada 2024/25 (39), o ala já tem mais jogos que em toda a última campanha (25). Enquanto o Bulls oferecia Zach LaVine em várias ideias de trocas, os times da NBA apenas agradeciam. Não havia motivo ter um atleta com tantos problemas de lesões, afinal.

Só que LaVine mudou e faz sua melhor temporada na NBA. Já teve campanhas com mais pontos, mas com uma eficiência muito menor. Hoje, ele tem 51.4% de aproveitamento em arremessos gerais, além de 45% em três pontos, ambos os principais índices da carreira. Com 24.0 pontos, 4.8 rebotes e 4.5 assistências, o jogador é o grande nome do Bulls.

Mas se ele vem jogando tão bem, por que o Bulls quer envolver o jogador em trocas?

Além do motivo principal, mesmo que Chicago queira brigar por algo no futuro, é preciso ter jogadores mais jovens. Hoje, Zach LaVine está com 29 anos e não faz muito sentido ter um atleta mais velho em uma reconstrução. Até por ele mesmo, pois nenhum astro, seja nível A, B ou C, gosta de jogar para perder.

Então, é por uma negociação que faça sentido para os dois lados. Enquanto LaVine quer lutar por vitórias, o Bulls quer planejar seu futuro. Quem fizer proposta, é quase certo que terá de mandar jovens talentos e escolhas de Draft.

Embora as últimas trocas da NBA não estejam envolvendo escolhas de primeira rodada, alguns jogadores vão conseguir atrair. Por outro lado, seu colega Nikola Vucevic, deve sair por picks de segunda.

O ponto é: Zach LaVine não valia basicamente nada para trocas na última temporada. Em meia campanha com o Bulls, ele já fez com que os times mudassem de ideia.

Em 2024/25, ele fez 13 jogos com 30 pontos ou mais, além de outros nove com, pelo menos, cinco cestas de três. Se um time estiver precisando de alguém assim, basta ligar para o Bulls.

Quais times da NBA fazem sentido em trocas por Zach LaVine?

É preciso pensar naqueles que não são tão fortes assim no ataque, que não tenham bom aproveitamento em três pontos. Durante algum tempo, o Denver Nuggets foi o principal candidato, pois não conseguia pontuar com naturalidade. E fazia sentido, até por ser um time que não pontuava bem.

Mas a mudança de Russell Westbrook para o time titular fez com que o Nuggets se tornasse um dos melhores ataques da NBA. Não que LaVine não possa ir para lá, mas seria difícil entender hoje como uma das melhores opções de trocas.

Orlando Magic e Houston Rockets se encaixam nisso, mas o Magic, talvez, tenha mais interesse em um armador. Por outro lado, o Rockets quer Jimmy Butler. Ao menos, queria.

Detroit Pistons? Talvez, já que o time perdeu Jaden Ivey e precisa de opções de ataque. Mas Bulls e Pistons são da mesma divisão, o que dificulta.

Pode ser o Sacramento Kings, que já demonstrou interesse em Zach LaVine e não tem uma temporada tão boa no quesito. Muito por conta do baixo aproveitamento de alguns jogadores, como Kevin Huerter e Keegan Murray.

Por fim, os de sempre: Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers (mas por estar em provável tank, não funciona) e San Antonio Spurs. Dificilmente, Zach LaVine fica sem opções de trocas até a trade deadline da NBA.

