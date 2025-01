NBA: Bulls disponibiliza jogador para troca

O Chicago Bulls adicionou mais um jogador ao mercado de troca da NBA. De acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, a franquia deseja negociar também Patrick Williams. Assim, o ala-pivô se junta a Zach LaVine e Nikola Vucevic, também peças consideradas negociáveis do atual elenco.

O movimento do Bulls em relação ao jogador para troca na NBA traz à tona seu contrato. Isso porque, Williams assinou na pré-temporada passada uma extensão de US$90 milhões por cinco anos. Portanto, seguiria no elenco pelo menos até julho de 2029.

O acordo foi um voto de confiança da diretoria no jogador. Quarta escolha do Draft de 2020, o ala-pivô chegou cercado de projeções. Porém, não havia conseguido cumprir o esperado, em especial, por conta do seu histórico de lesões. Ainda assim, ele mesmo garantia que traria novos números para 2024/25.

Publicidade

“Eu acho que ninguém sabe com certeza o seu futuro na NBA, para ser sincero. Mas digo que adoraria seguir aqui em Chicago. Adoro essa cidade e, sobretudo, a chance de construir uma cultura vencedora neste time. Quero construir algo especial com esse grupo e esse time. No entanto, você nunca sabe o que o futuro reserva”, revelou o jovem jogador.

Williams, no entanto, não conseguiu cumprir com a aposta. Pelo menos, não até agora. Na atual campanha, por exemplo, tem médias de 9.4 pontos, 3.8 rebotes e 2.2 assistências.

Então, o time de Illinois deve tentar um retorno pelo jogador. Além disso, busca se livrar do longo contrato assinado. O acordo, aliás, possui uma estrutura salarial crescente. Na campanha atual, ele vai receber US$15.5 milhões. Enquanto isso, no último ano do vínculo, ele vai ter uma opção de quase US$20.5 milhões em salários.

Publicidade

Leia mais!

Mudança nos planos

A presença de Williams no mercado da NBA vai na contramão do que o Bulls esperava. A franquia, afinal, ainda deseja negociar seus veteranos, como LaVine e Vucevic. O ala-pivô, porém, era visto como uma peça para liderar os planos da gestão de Arturas Karnisovas.

O movimento, ainda assim, não muda as situações dos astros. LaVine e Vucevic seguem disponíveis para ofertas de qualquer franquia. No entanto, como na temporada passada, o Bulls tem encontrado dificuldade em alcançar propostas.

Enquanto isso, ambos vêm tendo uma boa temporada em Chicago. LaVine, por exemplo, tem 23.7 pontos, 4.9 rebotes e 4.6 assistências. Vucevic, por sua vez, tem 20.5 pontos e 10.4 rebotes, além de uma taxa de acerto de 41.6% dos três pontos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA