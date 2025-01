Domantas Sabonis lidera NBA em estatística curiosa

Domantas Sabonis é líder da NBA em uma estatística curiosa na temporada. Porém, não é em rebotes ou em duplos-duplos, onde ele também lidera. Na verdade, o astro do Sacramento Kings é o jogador com melhor aproveitamento dos três pontos em 2024/25. Algo incomum em sua carreira.

Embora seja pivô, Sabonis tem uma taxa de acerto de 48.4% do perímetro na temporada. Das 93 tentativas, afinal, ele acertou 45. Isso o coloca à frente do vice-colocado, Nikola Jokic (47.1%), além de grandes arremessadores, como Stephen Curry (41.1%) e Kyrie Irving (43.2%).

É fato que o volume de arremessos do pivô do Kings é menor. Porém, a estatística alcançada por Domantas Sabonis nesta temporada da NBA é uma novidade. Isso porque, ele jamais se destacou como um arremessador de longa distância.

Na temporada passada, por exemplo, ele acertou 37.9% das tentativas. Além disso, sua média de arremessos de três era de somente 1.1 por partida. Na campanha atual, porém, ele elevou para 2.4 tentos por jogo, acertando 1.2. Portanto, uma prova de que houve uma mudança em seu estilo de jogo.

Sabonis, inclusive, não é destaque apenas nos acertos do perímetro. Na temporada, o astro do Kings é líder também em rebotes por partida. Como nos dois anos passados, ele está na ponta dos reboteiros, com 14.2 por jogo. A marca, aliás, é a melhor da sua carreira, no momento.

Por fim, o pivô é ainda o líder em duplos-duplos na temporada. Recordista na estatística em um só ano, o craque de Sacramento tem 37 jogos com duplos dígitos em duas estatíticas. Atrás dele, vem Karl-Anthony Towns, com 34.

Os números de Sabonis provam a qualidade do jogador em mais um ano. Inclusive, ele vem sendo o responsável pelo bom momento do Kings, recebendo o prêmio de Melhor Jogador do Oeste na semana passada. No período, o astro anotou 22,0 pontos, 20,3 rebotes e 7,7 assistências.

Sabonis creditou ao novo treinador do Kings, Doug Christie, por suas grandes atuações recentes. “Doug, antes de tudo, tem um coração enorme. Ele ama Sacramento e, por isso, vai entregar tudo o que puder por essa franquia. Os jogadores sentem isso e vão lutar por ele em quadra. Mais do que isso, mudou a nossa estratégia defensiva e deu mais liberdade para mim no ataque”, elogiou.

