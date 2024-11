Zaccharie Risacher “estreia” pelo Hawks com atuação inédita na NBA

Zaccharie Risacher disputou a nona partida pelo Atlanta Hawks nessa quarta-feira, mas pode-se dizer que foi a sua estreia de fato na NBA. Por fim, a primeira escolha do draft desequilibrou uma partida como o seu status sugere. O ala marcou 33 pontos e, assim, foi o cestinha da equipe na vitória contra o New York Knicks. Além disso, ele acumulou sete rebotes, três roubos de bola e dois tocos.

“Todos sabemos que não estava arremessando bem. Mas Quin [Snyder, técnico] sempre me diz para não parar de lançar a bola para cima. E, aliás, não é só ele quem disse isso. Dos técnicos aos colegas de elenco, todos vêm me encorajando a seguir agressivo. Não importa o que acontecesse. Então, eles nunca deixaram a minha confiança se abalar”, celebrou o atleta francês, depois do triunfo por 121 a 116.

A atuação de Risacher representa um ponto fora da curva em um começo de temporada fraco dos calouros da liga. Os seus 33 pontos, em primeiro lugar, são a maior marca de um novato até agora. Ele tornou-se ainda o quinto jogador da história da liga a anotar 30 pontos com múltiplas roubadas e tocos antes dos 20 anos de idade. E foi o único a fazê-lo enquanto converteu cinco arremessos de longa distância.

“A evolução de Zaccharie não vai ser linear, pois não funciona assim. Há altos e baixos. Por isso, ele precisa manter esse ótimo momento. Temos confiança em seu basquete, independentemente de acertar arremessos ou não. Nós sabemos que pode ajudar em outras áreas. Hoje, por exemplo, foi bem participativo no rebote defensivo também”, elogiou o treinador de Atlanta.

Comemoração

Um detalhe que chamou a atenção durante a melhor atuação de Zaccharie Risacher na NBA foi a reação do elenco do Hawks. A cada cesta do novato, os atletas no banco de reservas ficaram mais agitados. Os sorrisos e gestos, ao mesmo tempo, aumentavam mais e mais. Não foi por acaso: Jalen Johnson revelou que todos na equipe torciam demais para que o ala tivesse uma noite assim.

“Jogos assim provam porque Zaccharie foi a primeira escolha do draft. Ele fez de tudo e foi bem divertido ver os seus arremessos caírem. Mas eu sei que isso não vai fazer com que relaxe. Seguirá treinando duro todos os dias, pois é o que faz desde o primeiro dia conosco. O garoto vai usar essa atuação como mais uma peça para construir o seu caminho nessa liga”, garantiu o ala-pivô.

Risacher admite que uma grande atuação ajuda a “recarregar as baterias” depois de um início difícil. Mas nada foi mais motivador do que ver a reação dos seus colegas ao seu jogo. “Eu estou cansado, pois foi o nosso quarto jogo em seis noites. Não é fácil. Ver a forma como todos em nosso vestiário reagiram à minha boa atuação, no entanto, me deixou feliz demais. Isso significa muito para mim”, agradeceu.

Cada vez mais

Risacher acertou seis de dez arremessos de três pontos contra o Knicks. No total, foram 11 cestas em 18 tentativas. Um desempenho surpreendente, a princípio, vindo de um jogador que só havia convertido 32,9% dos tiros de quadra e 21% das bolas de longa distância até agora. Mas Trae Young, que também passou por fases difíceis como novato, tinha certeza de que isso estava para acontecer.

“Não estou surpreso com essa atuação, pois sabia que era questão de tempo. Mais do que isso, sei que vai acontecer cada vez mais. Eu também tive problemas nos meses iniciais da carreira e, depois, chegaram a me cogitar como calouro do ano na segunda metade da temporada. Os altos e baixos fazem parte. Mas o que interessa é que Zaccharie quer contribuir para o time e vencer”, finalizou o astro da equipe.

