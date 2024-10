Calouros fazem pior início da história na NBA

A classe de calouros dessa temporada não era das mais animadoras. Diversos analistas chegaram a indicar que, inclusive, equipes com altas posições no Draft deveriam tentar trocar a escolha por outros jogadores. Entretanto, é que mesmo em classes com nível menor, essa tem se destacado – ao menos no começo da temporada – com os calouros tendo o pior início na história da NBA.

Somente na rodada de quarta-feira, no oitavo dia de temporada, foi que algum jogador marcou ao menos 15 pontos. Dalton Knecht, do Los Angeles Lakers, anotou 18, enquanto Zaccharie Risacher, do Hawks, e Carlton Carrington, do Washington Wizards, fizeram 17 e 16, respectivamente.

Desde o início da série histórica analisada, em 1999, nenhuma classe de calouros demorou tantos dias para os primeiros 15 pontos. No ano passado, por exemplo, já havíamos visto oito jogos com a pontuação em sete dias. Já em 2022/23, foram 12. O melhor ano, 2018/19, com 13 dessas partidas.

Publicidade

O ano com menos jogos desse tipo, além do atual, foi em 2014, quando somente Andrew Wiggins quebrou a barreira dos 15 na primeira semana de temporada. No oitavo dia, entretanto, outras quatro partidas contavam com calouros anotando 15 pontos ou mais.

Leia mais!

Outro dado que tem chamado atenção é a minutagem. Os únicos calouros a jogar ao menos 30 minutos foram justamente Risacher e Carrington. No ano passado, na primeira semana, foram nove jogos de calouros com 30 minutos, enquanto em 2021/22, eram 19. Os piores anos foram 2011/12 e 2016/17, com três cada – o que ainda é melhor que 2023/24.

Publicidade

Vale ressaltar, entretanto, que alguns dos calouros da NBA estão se destacando por detalhes específicos. Alex Sarr, por exemplo, não tem bom aproveitamento nos arremessos. Mas o jovem é um dos líderes em tocos da liga, com 2.5 por partida. Enquanto isso, Donovan Clingan e Yves Missi, conseguiram 1.8.

Fora isso, no entanto, nenhum novato vem se destacando em outra área.

O pivô Zach Edey, do Memphis Grizzlies, vem tento problemas sérios com faltas. Por isso, não consegue acumular muitos minutos em seus cinco primeiros jogos.

Por enquanto, pode resumir a temporada 2024/2025 sobre os calouros até aqui: poucos minutos e pontos. Entretanto, apenas uma semana se passou na temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA