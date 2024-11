Jogador do Grizzlies lidera corrida para melhor calouro da NBA

A corrida para melhor calouro da NBA começou com um jogador do Memphis Grizzlies. Nesta quarta-feira (6), a liga apresentou Zach Edey como favorito para o prêmio, após as primeiras semanas da temporada 2024/25. Em oito partidas, o pivô alcançou médias de 11.1 pontos, 6.5 rebotes e 0.9 toco.

De acordo com Steve Aschburner, jornalista responsável pelo ranking, a partida recente de Edey pesou na decisão. Diante do Brooklyn Nets, o jogador do Memphis Grizzlies teve sua melhor atuação como calouro da NBA. Em 29 minutos, ele alcançou 25 pontos, 12 rebotes e quatro tocos, além de aproveitamento superior a 90% nos arremessos. Desse modo, se tornou o primeiro novato desde Hakeem Olajuwon a alcançar os números em um jogo.

“Edey tem sido um excelente substituto para Steven Adams, com 2,24 metros. Aliás, ele teve seu melhor jogo contra o Nets e somou dois duplos-duplos consecutivos. Sua adaptação ao sistema de Memphis sob Taylor Jenkins sugere grande potencial e comparações prematuras com Yao Ming não são exagero”, escreveu Aschburner.

Publicidade

Depois de Edey, Bub Carrington aparece na segunda posição. Selecionado na 14ª posição, o novato do Washingotn Wizards ganhou rapidamente espaço na equipe e soma médias de 10.3 pontos, 4.3 rebotes e 4.8 rebotes. Além disso, ele tem aproveitamento superior a 50% nos arremessos de três pontos.

Leia mais!

A avaliação da NBA mostrar, inclusive, que Edey e Carrington estão bem a frente dos demais. Isso porque, são os únicos com médias superiores a 10 pontos por partida, além de serem os únicos que tiveram um jogo com mais de 20 pontos. Em toda a história da liga, jamais um Novato do Ano marcou menos do que 10 pontos por jogo, sendo Malcolm Brogdon, em 2016, o com pior média (10.2).

Publicidade

Depois dos favoritos, aparecem Jaylen Wells e Ryan Dunn. O primeiro, também do Memphis Grizzlies, ganhou espaço na rotação com as lesões recentes na franquia. Desse modo, tem médias de 9.8 pontos, 3.8 rebotes e 1.9 assistências. O segundo, enquanto isso, vem surpreendendo por seu talento defensivo. Em diversas partidas, ele foi o responsável por marcar o melhor jogador de perímetro adversário pelo Phoenix Suns.

Já os franceses Alex Sarr (2ª escolha) e Zaccharie Risacher (1ª escolha) vem depois. No momento, os prospectos estão ganhando espaço e se acostumando com a NBA. Até aqui, eles tem médias de 9.8 e 9.4 pontos, por Wizards e Atlanta Hawks, respectivamente.

Publicidade

Por fim, confira o top-10 na corrida para Novato do Ano na NBA:

Zach Edey (Memphis Grizzlies) Bub Carrington (Washington Wizards) Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) Ryan Dunn (Phoenix Suns) Alexandre Sarr (Washington Wizards) Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) Jonathan Mogbo (Toronto Raptors) Dalton Knecht (Los Angeles Lakers) Jamal Shead (Toronto Raptors) Tristan da Silva (Orlando Magic)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA