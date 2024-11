NBA: Russell Westbrook atinge marca negativa na temporada

Russell Westbrook iniciou a temporada 2024/25 da NBA com dificuldades. Em baixa nos últimos anos de sua carreira, ele atingiu uma marca negativa em seus primeiros jogos pelo Denver Nuggets. Isso porque o MVP de 2016 tem o pior aproveitamento de arremessos entre os jogadores com pelo menos 50 tentativas por partida.

Em sete jogos com o Nuggets, Westbrook tem um aproveitamento de 28.78%. De acordo com a plataforma Basketball Reference, o armador tenta 9.4 arremessos por partida e acerta 2.7. O segundo é Gary Trent Jr, do Milwaukee Bucks, com 28.81%. Depois disso, nenhum outro jogador da NBA tem uma taxa de acerto inferior a 30%.

É fato que o armador sempre foi conhecido por sua ineficiência nos arremessos. No entanto, ele passou 15 temporadas seguidas com um aproveitamento superior a 40%. A única exceção aconteceu em seu ano de estreia na NBA, em 2008/09. Na ocasião, acertou 39.8% das tentativas pelo Oklahoma City Thunder.

Então, o desempenho de Russell Westbrook nesta temporada está distante de seu padrão na NBA. Para comprovar isso, há um outro dado. Nos arremessos a menos de 1,5 metro da cesta, ele tem uma taxa de acerto de somente 40.7%. Um volume baixo, considerando que o jogador de 35 anos sempre foi conhecido por sua explosão e facilidade com bandejas e enterradas.

O início ruim, portanto, decepciona o Nuggets. A franquia, afinal, aposta no armador para liderar a segunda unidade. Entretanto, ele não tem feito valer a aposta. Para um olheiro anônimo da liga, aliás, o time do Colorado deveria até pensar em dispensar o jogador. Como resultado, o armador deveria pensar em se aposentar.

“Se faço parte do Nuggets, eu dispensaria ele. Acho que a grande questão para Westbrook é conhecida: arremessos. O time não tem qualquer tipo de espaçamento quando ele está na quadra. Então, é muito fácil de defender. As equipes o deixam livre no perímetro. Enquanto isso, aglomeram a marcação em Nikola Jokic no garrafão. Isso dificulta as coisas”, explicou o olheiro.

Apesar do alerta, Westbrook consegue outros números relevantes. Na temporada pelo Nuggets, ele tem médias de 10 pontos, 3.7 rebotes, 4.7 assistências e 1.9 roubo de bola. Desse modo, consegue contribuir na defesa. Além disso, o armador começou como titular nas últimas duas partidas. O dono da posição, Jamal Murray, está lesionado.

