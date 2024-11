Cavaliers e Thunder brilham na temporada da NBA

Apenas dois times estão invictos na atual temporada da NBA: Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder. Não que sejam exatamente surpresas, mas são duas equipes que se prepararam para isso. Claro, não dá para deixar o Boston Celtics de lado, mas o início de alguns jogadores lá está abaixo do que deveria ser. Então, vamos deixar para falar de Celtics outro dia.

Enquanto o Cavaliers possui oito vitórias, o Thunder soma sete. Daí, vamos ver quem eles enfrentaram para termos uma ideia.

Cleveland bateu times ruins? Claro. Mas superou outros que possuem elencos de playoffs ou play-in, como Milwaukee Bucks (duas vezes), New York Knicks e Los Angeles Lakers. Ou seja, não enfrentou qualquer um. É normal que vença equipes ruins da temporada 2024/25 da NBA. Até o Orlando Magic, ali, era muito competitivo.

Por outro lado, Oklahoma City bateu o Denver Nuggets na estreia, além de Los Angeles Clippers e Chicago Bulls fora de casa. Mas o que Thunder e Cavaliers possuem em comum?

Defesa!

O Cavs é tem, no momento, a quarta melhor eficiência defensiva da temporada 2024/25, enquanto o Thunder tem a primeira. E vencem seus adversários “com um pé nas costas”.

Claro que Cleveland encarou times mais fortes, mas tem ainda um ataque muito bom, o segundo melhor até aqui. O Cavaliers venceu seus oponentes por 13.2 pontos, enquanto o Thunder o fez por incríveis 17.4.

Portanto, no momento, os dois times estão sobrando na turma.

Mas ainda tem um detalhe importante. Você acha que Thunder e Cavaliers já estão jogando o máximo possível na atual temporada da NBA?

Até pelas vantagens sobre seus adversários, é fácil dizer: não.

Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo, faz 25.7 pontos e 6.9 assistências. Enquanto sua pontuação deve aumentar sensivelmente, o número de passes decisivos já é maior do que na última temporada. Mas isso tem uma explicação simples: o Thunder trocou Josh Giddey na última offseason e trouxe Alex Caruso para a nova temporada.

Ou seja, ele tem mais a bola nas mãos, mais controle sobre o jogo. E o que aconteceu com isso?

O armador comete menos erros que Giddey, tem um percentual melhor de lances livres e abre espaço para que Jalen Williams seja o segundo organizador. Vale lembrar que Williams era armador no basquete universitário. Apesar de jogar como ala-pivô no Thunder, ele possui recursos para cuidar da bola na NBA.

E é óbvio que um ataque bem organizado vai causar menor “turbulência”. Quanto menos erros ofensivos, menor a chance de o time sofrer contra-ataques.

Com um time mais atlético e rápido, o Thunder “passa o carro” defensivamente na temporada.

Para ter uma ideia, em 2024/25, a equipe sofre apenas 12.3 pontos de contra-ataque. Na vitória sobre o Orlando Magic, por exemplo, foram somente seis.

Cavaliers é defesa e ataque

Enquanto o Thunder tem uma defesa sufocante e o ataque nem tanto, o Cavaliers faz muito bem os dois lados da quadra. O time tem o melhor aproveitamento da NBA em arremessos de dois, de três, mas peca nos lances livres (25°). Não dá para ser perfeito, né?

Por enquanto, Cleveland tem 52.3% de aproveitamento geral. É um número muito alto. Para ter uma ideia, aquele Indiana Pacers de 2023/24, teve 50.3%. São raros os times que conseguem índices assim.

Claro, é apenas um início de temporada, mas é muito promissor.

Por outro lado, a defesa, com Evan Mobley, Jarrett Allen e Isaac Okoro, é muito forte. O time faz o adversário se atrapalhar com a bola, enquanto é o terceiro em provocar erros de ataque.

Até aqui, apenas Allen atua por 30 minutos ou mais em média. Isso significa que a equipe não está desgastando seus principais jogadores. Com uma rotação de dez atletas, o Cavs trabalha bem seu banco, tendo um net rating de 5.9. Ou seja, o Cavaliers fica atrás apenas do Golden State Warriors (11.6) e do próprio Thunder (9.5).

Isso mostra que a troca de treinador para Cleveland tem uma tendência diferente em relação aos últimos anos.

Com Kenny Atkinson, os dois lados da quadra funcionam. Na última temporada, ainda sob comando de JB Bickerstaff, o Cavaliers tinha apenas a décima oitava eficiência ofensiva. É um grande salto de qualidade.

Afinal, Cavaliers e Thunder são favoritos ao título da temporada 2024/25 da NBA?

Sim e não.

Sim, pois são os times, ao lado de Phoenix Suns, Celtics e Warriors, que jogam o melhor basquete até aqui. Mas veja um detalhe: os outros três times contam com jogadores muito experientes, que já foram campeões e entendem como é disputar os playoffs.

Thunder e Cavaliers são times diferentes, mas com jovens como principais jogadores. Nas duas equipes, nenhum titular tem 30 anos ou mais. Claro, nos bancos, existem alguns experientes, mas a base não é.

Isso tudo conta muito nos playoffs. Lembre-se que na última temporada, o Thunder terminou o Oeste em primeiro, enquanto o Cavaliers foi o quarto no Leste.

Nos playoffs, a “casca” conta. Então, é necessário ter calma para cravar que vão acabar a temporada na final da NBA. É possível, claro. Mas quanto mais “rodagem” em momentos decisivos, melhor.

Mas que são dois times que praticam basquete hoje, definitivamente, são. Não é coincidência estarem invictos.

