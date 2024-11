Aaron Gordon sofre lesão e desfalca Nuggets

O Denver Nuggets tem mais um problema para as próximas semanas da campanha de 2024/25: a lesão de Aaron Gordon. O ala-pivô da franquia do Colorado teve uma distensão na panturrilha direita durante a vitória da equipe sobre o Toronto Raptors, na última segunda-feira (4). O jogador, fundamental para a equipe campeã de 2023, deixou a partida mais cedo contra o time do Canadá.

A informação foi confirmada por Shams Charania, da ESPN, nesta terça-feira (5), dia de folga da NBA devido às eleições nos EUA. O jogador ainda não tem um tempo definido de recuperação.

“Espera-se que Aaron Gordon perca múltiplas semanas pelo Denver Nuggets após sofrer uma distensão na panturrilha. De acordo com fontes da ESPN, a lesão ocorreu na vitória sobre o Toronto Raptors na última segunda-feira. A perda é um grande golpe para a franquia, que tem um início mais difícil em 2024/25, com quatro vitórias em sete partidas”, afirmou o insider.

Gordon esteve com status questionável antes das últimas partidas contra Toronto e também contra o Utah Jazz, no último sábado. A ideia geral é que Aaron Gordon agravou sua lesão durante a vitória do Nuggets sobre a franquia do Canadá.

Então, o problema deve colocar uma das grandes questões do Denver de 2024/25 em evidência. Afinal, a equipe tem sofrido muitas críticas por sua baixa produção com o banco de reservas. Atualmente, os minutos têm sido de Russell Westbrook, Julian Strawther, Peyton Watson, Hunter Tyson e Zeke Nnaji.

De acordo com o jornalista Harrison Wind, que faz a cobertura local da franquia, o Nuggets deve recorrer a Watson como ala titular enquanto o camisa 32 está fora. E vale destacar também que Jamal Murray já está fora, ao menos, do próximo jogo da equipe contra o invicto Oklahoma City Thunder, por conta de uma concussão.

Portanto, é provável que Denver mantenha Nikola Jokic, Christian Braun e Michael Porter Jr entre os titulares, ao lado de Westbrook e Watson. A partir daí, Strawther, Tyson, Nnaji e DeAndre Jordan devem sair do banco. Ao menos foi o que Michael Malone fez durante o duelo com Toronto. Murray já não atuou e Gordon ficou em quadra por apenas quatro minutos.

Em sete jogos na campanha de 2024/25, Gordon teve médias de 15.4 pontos, 6.7 rebotes e 3.1 assistências. Além disso, tem incríveis 54.5% nas bolas de três em 3.1 tentativas por partida. Esse é um grande número, afinal, ele está entre os dez arremessadores mais eficientes da liga entre os atletas que chutaram ao menos 20 bolas triplas.

Aliás, vale citar que o jogador assinou uma extensão de contrato recente no valor de US$133 milhões por quatro anos. Então, unindo seu vínculo atual que ainda tem mais dois anos de duração, ele se mantém no time ao menos até a campanha 2028/29. Aliás, o último ano do vínculo é uma opção de jogador no valor de US$37 milhões. Ele chegou a franquia no meio de 2020/21.

