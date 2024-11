Veterano, Jeff Green supera Vince Carter em colegas na NBA

Você sabia que Jeff Green, ala veterano do Houston Rockets, superou um recorde de Vince Carter na temporada 2024/25 da NBA? O histórico ala, que se aposentou pelo Atlanta Hawks na campanha de 2019/20, ostentava a marca de jogador com mais companheiros diferentes ao longo da carreira na liga. Porém, esse recorde agora pertence ao jogador da franquia texana.

Green atingiu a marca de 263 companheiros de equipe na carreira durante a campanha de 2024/25. Enquanto isso, Carter teve 261 jogadores ao seu lado durante a carreira. A informação foi dada pela transmissão do Houston Rockets durante o duelo entre a equipe e o New York Knicks, na última segunda-feira (4).

Até essa temporada, o ala tinha o total de 260 colegas em seus times. Mas, com as chegadas dos calouros Reed Sheppard, Jack McVeigh e N’Faly Dante, ele atingiu a marca de 263, superando o ex-jogador. Aliás, ambos chegaram a jogar juntos por um breve período, entre as campanhas de 2014/15 e 2015/16, pelo Memphis Grizzlies.

Além disso, ele já havia superado outros três membros que frequentam o top 5 do quesito: o ala Trevor Ariza (259), que também foi seu companheiro no Houston Rockets, o ala-armador Garrett Temple (250), e por fim, o pivô JaVale McGee (245).

Green atuou em muitos times ao longo de uma carreira que já dura 18 anos na liga. Os times pelos quais jogou foram: Oklahoma City Thunder (foi selecionado no Draft pelo Seattle SuperSonics), Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Utah Jazz, Houston Rockets, Denver Nuggets e Brooklyn Nets. Ou seja, 11 franquias, 36,6% da NBA atual.

O ala surgiu como um possível astro na liga, mas nunca alcançou esse status. Além disso, passou por um grave problema no coração, que o tirou de toda a campanha de 2011/12 e ameaçou o resto da sua carreira. Porém, retornou no ano seguinte e segue até hoje na liga.

Nos últimos anos, se tornou peça importante no entorno de times vitoriosos. Ele esteve, por exemplo, no elenco do Cleveland Cavaliers de 2017/18, que foi às finais contra o Golden State Warriors. Depois disso, passou por elencos fortes no Houston Rockets de James Harden e Russell Westbrook, além do Brooklyn Nets de Kevin Durant, Harden e Kyrie Irving.

Enfim, conquistou seu título com o Denver Nuggets de Nikola Jokic na campanha de 2022/23. Ele foi um dos principais reservas da equipe, ao lado de Bruce Brown. Na agência livre seguinte, deixou a franquia para retornar ao Rockets, onde está atualmente.

Nessa campanha, seu espaço caiu bastante, em meio ao crescimento de minutos dos atletas mais jovens da franquia. Em 2024/25, atuou por apenas três minutos de uma partida. Ainda assim, Jeff Green superou Vince Carter com esse recorde curioso da história da NBA.

