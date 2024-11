LeBron James enaltece Vince Carter por camisa aposentada em Toronto

Vince Carter terá seu número 15 aposentado no Toronto Raptors e terá uma ilustre presença em sua cerimônia: LeBron James. O nome dos astros é ligado em múltiplas frentes ao longo da campanha de 2024/25 e, por um acaso, um dia antes da homenagem, o camisa 23 e o Los Angeles Lakers enfrentaram Toronto, no Canadá. A franquia da Califórnia resolveu ficar na cidade para as festividades do ex-jogador.

Para LeBron, a ideia de eternizar a camisa de Carter na franquia é muito justa. O ex-jogador, que se aposentou em 2019/20, será o primeiro jogador da história do Raptors a ter seu número aposentado.

“Acho que é, acima de tudo, muito justo. Vince, talvez, seja o nome mais importante da história da franquia. Então, faz todo o sentido que ele seja o primeiro a ter seu número aposentado por aqui. Ele mudou a forma que o basquete é jogado em Toronto. Aliás, acho que até a forma que o basquete é visto no Canadá. Portanto, um impacto não só na franquia, mas também para a comunidade, que é gigantesco. Muito merecido mesmo, parabéns a ele”, ressaltou.

Publicidade

De fato, Carter mudou a percepção do Raptors e de todo o Canadá sobre o basquete. O país ganhou duas franquias da liga na expansão de 1995. Além do Toronto Raptors, também surgiu o Vancouver Grizzlies. Com as dificuldades competitivas dos primeiros anos de NBA, as franquias demoraram a embalar e a conquistar o público e os torcedores. O Grizzlies, aliás, se mudou para Memphis, deixando o país.

Mas Vince Carter surgiu, selecionado no Draft de 1998 como um dos jogadores mais empolgantes da classe e, sobretudo, com um atletismo incrível para enterradas.

Leia mais!

Foi com ele que a equipe jogou os playoffs da NBA pela primeira vez. Além disso, até 2015/16, Toronto só havia vencido uma série de pós-temporada em sua história, justamente com o ala como protagonista. O camisa 15 deixou a equipe em 2004 para ir ao New Jersey Nets, mas ficou marcado para sempre como o primeiro grande astro do basquete que jogou no Canadá.

Publicidade

Vince Carter também foi o primeiro homem a jogar por 22 anos na liga, e agora tem a companhia de LeBron James. Os dois são os únicos atletas que atuaram por tantas temporadas na NBA em todos os tempos. O craque do Lakers deve superar o ex-jogador, jogando sua 23ª temporada em 2025/26, de acordo com várias fontes.

James e a franquia de Los Angeles escolheram ficar em Toronto para a cerimônia desse sábado, em duelo do Raptors contra o Sacramento Kings. Afinal, o time não jogará até a próxima segunda-feira (4), quando visita o Detroit Pistons.

Outra presença interessante é do também ídolo da franquia, DeMar DeRozan. O ala fez história no Canadá, e foi o jogador mais bem sucedido do time depois de Vince Carter, e da passagem meteórica de Kawhi Leonard. Ele estará em Toronto com seu novo time, o Sacramento Kings.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA