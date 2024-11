LeBron James fala sobre chance de jogar com outro filho na NBA

No primeiro jogo da atual temporada da NBA, LeBron James fez história ao jogar ao lado do filho Bronny. Mas o astro do Los Angeles Lakers poderia ir além e atuar também com seu filho mais novo, Bryce, de 17 anos. Para isso, teria que estar em atividade por mais alguns anos segurar por mais uns anos. Então, o veterano de 39 anos falou sobre a possibilidade em entrevista ao portal Cleveland.com.

LeBron foi questionado sobre uma fala do ex-companheiro de Cleveland Cavaliers, Triston Thompson. O pivô levou a questão sobre o astro conseguiu atuar ao lado dos dois filhos. Então, James admitiu que seria incrível, mas também garantiu que essa será uma decisão tomada ao longo do tempo.

“Minha nossa, cara. Bryce ainda é muito jovem, eu realmente não sei. O que posso dizer é que veremos, nós veremos isso sem dúvida. Acho que seria muito legal, acima de tudo. Mas as coisas combinaram melhor a nível da minha idade para atuar com Bronny. Então, é tudo sobre a minha mente no fim. Preciso ver como o meu corpo vai reagir pelos próximos dois anos, e aí, quem sabe”, explicou o astro.

Mas LeBron já está vivendo uma experiência única com o filho mais velho, e falou sobre o quão valiosa é a questão.

“Eles amam o basquete. Bronny diz isso desde o primeiro, Bryce também. Isso é o que querem fazer da vida, é o que amam. Então, eu, Savannah (esposa do astro) e nossa família, somos a rede de apoio deles. Vamos dar as ferramentas e a orientação necessária para que eles possam alcançar seus objetivos e tornar esse sonho uma realidade”, garantiu James.

Em Cleveland, LeBron deu sua coletiva de imprensa com seu anel de campeão em 2016, na famosa decisão contra o Golden State Warriors. Mesmo após a dura derrota do Lakers para o Cavaliers, ele refletiu sobre a carreira e sobre o retorno a cidade natal com o filho.

“Acho que estou em um ponto onde venho aqui e sempre me pergunto se será a última vez, ou de quantas vezes ainda jogarei aqui na NBA. Talvez eu só jogue aqui mais uma vez antes de me aposentar, eu não sei. Então, não posso tomar isso como garantido. Eu aproveito ao máximo. Nós passamos muitos anos aqui, somos parte dessa comunidade. São sempre ótimas lembranças e momentos em Cleveland”, afirmou.

A experiência foi ainda melhor em 2024/25, já que Bronny James estava com ele. O jovem também nasceu em Ohio, no começo da carreira do pai. Além da partida de estreia contra o Minnesota Timberwolves, esse jogo em Cleveland era dito como uma das principais chances de vê-los juntos novamente.

Eles não estiveram ao mesmo tempo em quadra, mas o jovem jogador participou no final da partida e fez sua primeira cesta na carreira. O filho de LeBron James recebeu o mesmo carinho que o pai geralmente ganha na cidade, quando joga lá pela NBA. A cesta foi até comemorada pela torcida do Cavaliers, em um contexto de jogo já decidido.

