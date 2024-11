Darius Garland “supera” Damian Lillard e mantém Cavaliers invicto

O Cleveland Cavaliers igualou o melhor início de temporada da história da franquia nessa segunda-feira. Mas a vitória contra o Milwaukee Bucks, oitava seguida do time para abrir o torneio, foi marcada por um duelo particular. Darius Garland anotou 39 pontos e, mais do que isso, superou grande atuação de Damian Lillard nos minutos finais do jogo. Foi uma daquelas noites que vão ficar na memória do jovem armador.

“Essa noite foi fantástica porque eu cresci assistindo às partidas de Damian. Aliás, ainda vejo os vídeos dele até hoje. Ter esse pequeno duelo, então, é bem legal. Foram alguns minutos incríveis, um contra um, em um jogo com a intensidade altíssima. Certamente, foi um embate muito divertido e especial para mim”, contou o astro, depois do triunfo por 116 a 114.

Lillard estava em uma partida em que precisava ser a referência do Bucks, pois Giannis Antetokounmpo não jogou. E, a princípio, respondeu à altura. O craque fez 36 pontos e sete assistências. No entanto, Garland anotou 11 dos últimos 12 pontos do Cavaliers no confronto. Isso incluiu uma cesta de longa distância a 45 segundos do final que recolocou a equipe da casa na liderança.

“Damian fez alguns arremessos difíceis demais em cima de mim. Por isso, nesses casos, eu só posso tirar o chapéu para a sua técnica e capacidade. Mas estou feliz porque pude responder e usar, inclusive, algumas das coisas que aprendi em seus vídeos e adicionei ao meu jogo. Acho que não tive tantos momentos mais legais do que esse nessa liga”, celebrou o atleta de 24 anos.

Volta por cima

Para Darius Garland, a grande atuação contra Damian Lillard e o início de temporada do Cavs tem um significado especial. Afinal, o armador viveu o momento mais complicado da carreira na temporada passada. Uma fratura na mandíbula fez com que não só fosse desfalque por meses, mas também perdesse a forma física pelas restrições alimentares. Como resultado, o seu desempenho caiu demais e virou alvo de contestação.

“A minha cabeça está leve agora. Estou jogando com mais liberdade e, assim, a minha confiança subiu às alturas. E, acima de tudo, tenho ótimos companheiros que apoiam-me em todos os momentos. Eu agradeço a cada um deles, assim como os treinadores, pela confiança que me passam. Isso só vai me fazer trabalhar e competir mais duro daqui em diante”, garantiu o all-star em 2022.

Houve fãs e analistas que simplesmente “jogaram a toalha” em relação a Garland. Mas, dentro do vestiário, ninguém o deixou duvidar de si mesmo em nenhuma ocasião. “Em todos os momentos, eles não me deixaram abaixar a cabeça. Não paravam de me dizer que só queriam que fosse eu mesmo. Então, isso é o que tentarei fazer até o fim dessa temporada”, cravou.

Decisivos

As duas vitórias contra o Bucks nos últimos quatro dias foram marcadas pelo equilíbrio. No primeiro confronto, Donovan Mitchell converteu um arremesso no último segundo para manter o Cavaliers invicto. Garland, por sua vez, surgiu para resgatar a equipe nessa segunda. O ala-armador sabe que pode decidir partidas sempre que for preciso, mas não reclama de ter outro closer ao seu lado. Pelo contrário.

“Darius é esse tipo de jogador e, por isso, temos tanta confiança em suas habilidades. Ele é um passador incrível, mas também um pontuador que sempre aparece quando mais precisamos. Faz de tudo. Vê-lo confiante dessa forma é muito importante para nosso time, pois sabemos que ele sempre vai responder nos instantes de decisão. Sempre”, concluiu Mitchell.

