Calouro do Hawks compara NBA com França: “Agora sou um cara normal”

Os novatos estão recebendo menos atenção da mídia do que normalmente, devido a baixa qualidade da classe de Draft. Zaccharie Risacher, a primeira escolha deste ano, está tendo uma transição complicada para a liga. De acordo com o calouro do Atlanta Hawks, seu atleticismo é comum na NBA, enquanto era destaque quando jogava na França.

“Na França eu era considerado super atlético, mas aqui sou apenas um cara normal”, disse à John Hollinger, do jornal The New York Times, durante a fase de treinamentos.

Risacher, de 19 anos, passou três temporadas na liga francesa antes de entrar na NBA. Em sua campanha mais recente, anotou 10.1 pontos e 3.8 rebotes em 22 minutos ao longo de 32 jogos. Além disso, teve 43.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 35.2% nas bolas de três.

No entanto, o ala de 2.06 m não está tendo essa mesma eficiência na NBA. Até o momento ele participou de cinco jogos e registrou 9.2 pontos, 3.2 rebotes, 1.2 assistência e 1.2 bloqueios em 25 minutos. Seu aproveitamento é de 35.4% nos arremessos de quadra e 23.8% nas bolas de três.

Desse modo, o calouro do Hawks está tendo dificuldade de replicar seu jogo da França para a NBA. De acordo com o site Basketball Reference, Risacher tem 90 kg e isso é seu principal problema. Ele sofre dentro do garrafão, tanto para defender quanto para atacar. Então, ficar mais forte é um dos principais objetivos do jogador, mas não será algo fácil.

“Quando se tem 19 anos, não importa o quanto de vitaminas proteínas você consumir”, afirmou Quin Snyder, técnico do Hawks.

Durante a fase de treinamentos, Risacher contou que está tentando comer a cada duas horas para ficar mais pesado. Por enquanto, o Hawks aposta em seu potencial para se tornar um jogador versátil que consegue defender múltiplas posições. O jogador se mostrou eficaz na defesa de perímetro contra adversários menores, uma habilidade que a franquia tem bastante interesse, segundo Hollinger.

Mas para se consolidar neste papel é necessário que ele fique mais forte. Desse modo, o jovem é visto como um projeto de desenvolvimento de longo prazo, algo incomum para jogadores escolhidos na primeira posição do Draft.

