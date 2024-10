Agora no Pelicans, Dejounte Murray contesta como foi aproveitado no Hawks

A saída de Dejounte Murray do Atlanta Hawks para o New Orleans Pelicans foi uma das principais trocas da offseason. A equipe da Geórgia aceitou negociar o armador e, com isso, desistiu da ideia de tê-lo atuando ao lado do astro Trae Young. É uma visão geral que a proposta da dupla de armação não deu certo. E o próprio jogador, aliás, sugeriu que não gostou da forma como foi aproveitado no antigo time.

“Em Atlanta, eu só ficava nos corners ou aguardava a bola nos espaços dos alas. Sinto que dei o meu melhor nessa função, mas, ao mesmo tempo, não sou isso. Esse time, por outro lado, está permitindo que volte a atuar em minha posição legítima. Sou um armador, que organiza a equipe enquanto faz todos melhores. Isso é o que sei fazer melhor”, cravou o atleta, em entrevista ao jornal The Times-Picayune.

Está claro que, no Pelicans, Dejounte Murray vai ser usado de forma bem diferente dos tempos de Hawks. A franquia de Nova Orleans foi atrás de sua aquisição porque queria um novo armador. Essa era uma das grandes carências da equipe, segundo analistas e torcedores. Mas, mais do que isso, o técnico Willie Green estava em busca de uma personalidade com espírito de liderança em quadra.

“Eu não sei como mentir sobre o que sinto ou penso. Além disso, não sei ser ninguém a não ser eu mesmo. E não acho que você possa aprender a ser uma liderança, criar um líder. Esse é um dom, então uma pessoa nasce com essa capacidade específica ou não. É simples assim para mim. Certamente, eu acredito que sou um líder”, assegurou o jogador de 28 anos.

Empolgação

A mudança de cenário competitivo para Murray, acima de tudo, é bem interessante. Ele deixa o Hawks sem nunca ter tido uma campanha de mais vitórias do que derrotas. No entanto, no Pelicans, encontra uma equipe em que muitos apostam para ser a surpresa do Oeste. O ex-jogador Jamal Crawford vê a chegada do amigo a Nova Orleans como exemplo de um caso de “lugar certo, hora certa”.

“Eu sempre vi muito de mim mesmo em Dejounte. Não só dentro de quadra, mas, em particular, fora dela. A sua maturidade transparece que já passou por situações duras antes. Mas, não importa o que tenha sido, possui um enorme caráter. Agora, ele está consolidado na liga e até já foi all-star. Aposto que um time no estágio que o Pelicans vive é o encaixe ideal para o momento de sua carreira”, avaliou o veterano.

Willie Green e Zion Williamson já disseram acreditar que Murray é a peça que falta para a equipe decolar de vez. O armador absorve esse clima de confiança e, assim, também começa a confiar nisso. “Dejounte mal pode esperar para entrar em quadra porque crê no elenco. Está animado com o que pode adicionar ao grupo e podem fazer juntos. Me falou, por exemplo, até que quer liderar a liga em assistências”, revelou Crawford.

Subestimado

O torcedor do Pelicans começou a testemunhar o impacto de Murray em quadra nas últimas semanas. Mas, dentro da organização, a chegada do novo reforço trouxe um choque imediato. E, certamente, muito positivo. O presidente de operações do time, David Griffin, revelou que o atleta iniciou contato com todos os jogadores e direção assim que pisou em Nova Orleans.

“Eu acho que, provavelmente, a gente subestimou como Dejounte seria importante de imediato. Em particular, como uma liderança vocal e presente. Ele chegou e assumiu essa função desde o primeiro dia. Está conversando com os veteranos e, além disso, tentando até recrutar agentes livres para Nova Orleans. Por isso, sentimos que a sua presença aqui é uma benção”, elogiou o dirigente.

