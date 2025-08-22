WNBA: Kamilla Cardoso faz jogo histórico pelo Chicago Sky

A brasileira Kamilla Cardoso teve um jogo incrível na vitória do Chicago Sky sobre o New York Liberty nessa quinta-feira (21) pela WNBA. O Sky, que não vem muito bem na tabela de classificação, bateu o time anfitrião por 91 a 85. Kamilla dominou o garrafão para liderar o Sky ao triunfo com um duplo-duplo, enquanto Angel Reese também teve boa partida.

Kamilla Cardoso somou nada menos que 22 pontos, 15 rebotes e cinco assistências. Tudo isso com 88.9% de aproveitamento nos arremessos. Ninguém, na história da WNBA, havia conseguido tais marcas. Enquanto isso, ela acertou todos os seis lances livres que tentou no jogo. Foi o seu décimo duplo-duplo da atual campanha.

Na entrevista coletiva, no entanto, Kamilla preferiu elogiar Reese, sua colega de Sky, do que falar de seus próprios feitos.

“Eu acho que tento me inspirar nela, pois é uma grande reboteira. Então, eu só tento fazer a mesma coisa”, disse Kamilla Cardoso.

Após muitos elogios da imprensa, Cardoso finalmente quis falar um pouco de seu jogo na WNBA quando perguntaram sobre seus passes: “Ah, eu gosto de passar a bola. É algo muito subestimado sobre mim e eu gosto de dar assistências”, completou.

Foi o terceiro jogo consecutivo de Kamilla Cardoso pelo Sky com cinco assistências ou mais na WNBA. Ela, apesar de jogar como pivô, teve destaque no quesito nas últimas partidas passando a bola. Além disso, foi a primeira vez em sua carreira na liga em que liderou o time em pontos, rebotes e passes para a cesta em um jogo.

A grande fase de Cardoso na atual campanha da WNBA vem depois de uma pausa para jogar pela seleção brasileira, que ficou com o vice da Copa América. Desde então, ela faz médias de 13.3 pontos e 9.8 rebotes. Foram nove duplos-duplos no período, contra apenas um nos 14 jogos iniciais.

Kamilla Cardoso came up BIG for Chicago 💪 22 PTS | 15 REB | 5 AST She records her 10th double-double of the season and becomes just the 3rd player in Sky history with a 20+ PTS, 15+ REB, 5+ AST game!#WelcometotheW pic.twitter.com/IRgRdwd1bu Continua após a publicidade — WNBA (@WNBA) August 22, 2025

Angel Reese falou sobre a importância de Kamilla Cardoso, especialmente por conter Emma Meesseman, que vem em bom ano pelo Liberty. A pivô adversária ficou com apenas cinco pontos diante da brasileira, bem longe de seus quase 14 por jogo.

Um dos grandes destaques da WNBA, Sabrina Ionescu ficou com 16 pontos pelo Liberty contra o Sky.

“Eu acho que a Kamilla deveria responder sobre como paramos elas”, disse Reese. “Mas foi um jogo em que o time fez um grande esforço e teve como vencer a partir disso.

Kamilla Cardoso está em seu segundo ano na WNBA e possui médias de 13.0 pontos, 8.4 rebotes e 1.3 toco em 31 jogos até aqui.

