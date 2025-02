Wizards pode ter pior temporada da história da NBA

Todo mundo sabe que o Washington Wizards está em um processo de reconstrução. Com bons jovens nomes como Alex Sarr e Bub Carrington, a equipe busca dar tempo de jogo para eles e desenvolvê-los enquanto acumula escolhas de Draft e troca alguns de seus principais jogadores. Até por isso, Kyle Kuzma e Jonas Valanciunas estariam disponíveis para ofertas. No entanto, o Wizards pode ter levado o tank a sério demais, e a equipe pode chegar a ter a pior temporada da história da NBA.

Hoje, Washington soma seis vitórias e 41 derrotas. O aproveitamento é de apenas 12.8%, de longe o pior da NBA. O time mais próximo no quesito porcentagem de triunfos seria o Utah Jazz, com 21.7%.

O pior time da história atualmente seria o Charlotte Bobcats de 2012, na temporada mais curta por conta do lockout. Na época, Charlotte teve sete vitórias e 59 derrotas, aproveitamento de 10.6%.

Publicidade

Depois disso, tem o Philadelphia 76ers de 1973, com nove triunfos em 82 jogos, e ainda o 76ers, mas em 2016, no meio do “Processo”, com dez vitórias em 82 jogos. Por fim, em 1948, quando a NBA tinha apenas 48 jogos, o Providence Steamrollers venceu seis jogos e perdeu 42. Uma curiosidade é que o Steamrollers chegou a jogar com seu técnico, Nat Hickey, em quadra. Ele tinha 46 anos na época.

Leia mais!

Então, o quinto time com pior aproveitamento da história é justamente o Wizards atual. Para chegar na porcentagem de vitórias do Bobcats, a franquia teria que perder dez jogos seguidos a partir de agora. Pode parecer muito, mas vale lembrar que já perdera 41 de 47.

Publicidade

A boa notícia para a franquia, contudo, é que o desenvolvimento de jogadores tem funcionado. Alex Sarr, segunda escolha no Draft, teve médias de 11.6 pontos, 6.1 rebotes e 2.1 assistências até 31 de janeiro, arremessando 31.7% para três pontos.

Desde a virada do ano, porém, suas médias são de 12.7 pontos, 7.6 rebotes e 2.4 assistências, com 35% do perímetro. Não é uma grande evolução, mas ele já se mostra mais confortável em ter a bola nas mãos e partir para a cesta.

Embora o tank seja uma estratégia viável e que pode render frutos no futuro, também é importante pensar no efeito disso na franquia. O Wizards tem o terceiro pior índice de público nessa temporada da NBA, com 80.1% nos jogos em casa. Quando competia pelos playoffs, costumava ficar entre o 15º e 20º. Os dados são da ESPN.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA