Warriors discutiu troca por Zach LaVine

O Golden State Warriors discutiu internamente uma troca por Zach Lavine. O ala-armador do Chicago Bulls está disponível no mercado desde a temporada 2023/24. Desse modo, de acordo com Jake Fischer, no The Stein Line, a diretoria considerou uma negócio peloa astro. Mas as conversas não avançaram e a franquia desistiu.

O Bulls vem tentando uma troca por Zach LaVine desde a última trade deadline. O movimento faz parte de uma tentativa de “deixar o elenco mais jovem”, como feito com DeMar DeRozan. O astro, aliás, foi trocado para o Sacramento Kings, enquanto Chicago também conseguiu o jovem Josh Giddey em um negócio com o Oklahoma City Thunder.

Nos últimos meses, contudo, nenhuma franquia mostrou interesse no cestinha. O principal motivo, conforme os rumores, era justamente o alto salário dele no Bulls. Sobretudo, considerado seu histórico de lesões. O Warriors, entretanto, mudou o cenário e surgiu com o interesse na troca por Zach Lavine. A franquia, ainda assim, não aceitou o pacote pedido por Chicago.

“Fui informado de que o Bulls tentou negociar algo com o Warriors, montando um pacote envolvendo Zach Lavine”, informou Chris Haynes. “Sabem o que me disseram? Poderia ter sido Lavine por Chris Paul e Andrew Wiggins”, completou.

O Warriors, desse modo, preferiu manter Wiggins, enquanto recusou a opção contratual de US$30 milhões com Paul.

De olho em outro

Além de Lavine, o Warriors também buscou uma troca por outro jogador do Bulls. Neste caso, um ex-atleta. De acordo com Fischer, o principal alvo foi Alex Caruso, durante o prazo de trocas de 2023/24. O time de Chicago, porém, não aceitou se desfazer do jogador.

No fim, em reta final de contrato, Caruso assinou com o Oklahoma City Thunder na última agência livre. Desse modo, tem sido peça importante no principal adversário do Warriors no Oeste.

Moeda de troca

Enquanto encontrou dificuldades com o Bulls, o Warriors mantém o desejo de reforçar seu elenco. Assim, o time trabalha com Moses Moody como uma das principais moedas de troca para um possível negócio. Na atual temporada, o ala-armador ainda não conseguiu definir um papel importante no time, enquanto varia em minutos na longa rotação de Steve Kerr.

“Essa não é uma vantagem que tive ao longo da minha carreira. Então, meio que tive que descobrir como jogar — seja o que for, qualquer que seja a oportunidade. Eu meio que apenas lido com o que quer que seja. Não fico necessariamente procurando por fatores externos, como tempo de jogo, rotação ou algo assim”, relatou o ala-armador.

