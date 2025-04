“Walter Clayton lembra muito Stephen Curry”, compara analista

Walter Clayton foi o grande nome da conquista da universidade da Flórida na NCAA, enquanto as comparações sugerem que ele tenha um jogo similar ao de Stephen Curry. Pontuando de forma explosiva e com ótima eficiência do perímetro, ele se tornou a grande estrela do March Madness, mesmo sem ser considerado um jogador garantido no Draft da NBA.

Para o ex-jogador do Chicago Bulls e hoje analista Jay Williams, do canal ESPN, ele deveria subir nas projeções. Além disso, comparou o armador a lendas da NBA atual como Stephen Curry do Golden State Warriors e Damian Lillard do Milwaukee Bucks.

“É incrível assistir esse cara e sua fase atual. Mas o momento é fantástico. Os arremessos que Walter Clayton está fazendo são do nível de Stephen Curry e Damian Lillard. Claro que não estou dizendo que ele vai chegar no nível que esses dois alcançaram, mas seu estilo de jogo é um híbrido entre eles. Ele é prolífico demais no ataque. Então, eu o escolheria mais alto no Draft do que a maioria, ele é muito bom”, afirmou Williams.

Clayton marcou pelo menos 20 pontos em quatro dos seis jogos do March Madness. Isso inclui, aliás, os desempenhos de 34 pontos contra Auburn e 30 sobre Texas Tech.

Na final, acabou anotando apenas 11 pontos, mas cresceu na hora em que seu time precisou. Após sair zerado do primeiro tempo, com Florida chegando a estar 12 pontos atrás de Houston, ele marcou todos os seus pontos no segundo tempo. Além disso, teve sete assistências e cinco rebotes, suas melhores marcas na fase decisiva do torneio.

Ainda assim, sua posição no recrutamento foi baixa nas últimas projeções. O último Mock Draft feito pelo canal ESPN, o colocou na 28ª posição do processo, sendo escolha do Boston Celtics. Alguns pontos tem pesado para uma posição mais baixa.

O principal deles é a idade. Clayton é um “veterano” no College, afinal já tem 22 anos. Ele entrou no basquete universitário em 2021/22, jogando por Iona. Depois de dois anos lá, se transferiu para a faculdade da Flórida, onde passou a brilhar com o Gators, chegando ao título da NCAA no seu quarto ano, em 2024/25.

Além disso, de acordo com a publicação do canal, os times da NBA tem algumas questões quanto a defesa, passe, jogo físico e tomada de decisão do jogador. Enquanto o analista Jay Williams o comparou a Curry, a publicação da ESPN o compara a Shabazz Napier.

Por outro lado, a publicação também exalta a capacidade de Clayton em termos ofensivos e também de como ele lidou bem com momentos decisivos ao longo da campanha da Flórida no March Madness.

Por mais que uma escolha no fim da primeira rodada possa parecer pouco, essa é uma projeção otimista para o camisa 1, que no Mock Draft anterior do canal, sequer esteve listado como uma pick em todo o Draft, fora até mesmo da segunda rodada.

Desde 2009, 14 jogadores de sua altura (1.91) ou menores, foram eleitos aos times All-American. Cinco deles não foram selecionados no Draft, enquanto outros quatro ficaram na segunda rodada. Então, ele pode ser o sexto jogador a estar entre as 30 primeiras escolhas.

