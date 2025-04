Florida bate Houston e conquista título do College pela terceira vez

Em um duelo eletrizante, Florida venceu Houston, na final do Torneio da NCAA, e conquistou o título do College pela terceira vez. Nessa segunda-feira (7), o Alamodome, em San Antonio, sediou a decisão do basquete universitário. Em quadra, Florida levou a melhor por 65 a 63. Decisivo no March Madness, o armador Walter Clayton foi eleito o melhor jogador do Final Four.

Mais uma vez, a equipe treinada por Todd Golden venceu um jogo do College após uma virada. Afinal, Houston chegou a abrir 12 pontos de vantagem no início do segundo tempo. Além disso, Clayton ficou zerado na primeira etapa.

Mas, nos 15 minutos finais, Florida mostrou poder de reação. Com uma defesa forte, os Gators assumiram a liderança do placar quando restavam 46 segundos, após dois lances livres convertidos por Alijah Martin.

Houston tentou retomar a dianteira, mas esbarrou em dois turnovers do armador Emanuel Sharp nas últimas duas posses dos texanos. Além disso, o ala Denzel Aberdeen converteu o lance livre que deu números finais à decisão. Desse modo, Florida superou Houston e conquistou o título do College após 18 anos. A equipe texana, por outro lado, ficou com o vice-campeonato pela terceira vez.

Após um primeiro tempo ruim, Clayton assumiu o protagonismo e ajudou Florida a virar o jogo. O camisa 1 terminou a partida com 11 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Também foi importante na marcação de Sharp, na posse derradeira de Houston. Afinal, ele forçou um turnover do adversário no último segundo. No entanto, o cestinha de Florida na decisão foi Will Richard, com 18 pontos.

Aos 39 anos, Todd Golden se tornou o técnico mais jovem a ser campeão do College desde Jim Valvano. O lendário “Coach V” levou NC State ao título em 1983, quando tinha 37 anos.

Já pela equipe de Houston, o destaque foi o armador LJ Cryer, que anotou 19 pontos. Aliás, ele foi o único do time a ter dois dígitos na pontuação.

Por fim, a NCAA anunciou o quinteto ideal do March Madness. Florida e Houston, que brigaram pelo título do College, tiveram quatro eleitos: Clayton, Richard, Cryer e o pivô J’wan Roberts. Provável primeira escolha do Draft deste ano, Cooper Flagg (Duke) fecha o time ideal.

Florida Gators 65 x 63 Houston Cougars

Florida

Jogador PTS REB AST STL BLK Will Richard 18 8 2 2 1 Alex Condon 12 7 0 4 0 Walter Clayton 11 5 7 1 1

Três pontos: 6-24; Will Richard: 4-7

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK LJ Cryer 19 6 2 1 0

Três pontos: 6-25; LJ Cryer: 4-11

Campanha de Florida no Torneio da NCAA

Primeira rodada: Florida 95 x 69 Norfolk State

Segunda rodada: Florida 77 x 75 UConn

Sweet 16: Florida 87 x 71 Maryland

Elite 8: Florida 84 x 79 Texas Tech

Semifinal: Florida 79 x 73 Auburn

Final: Florida 65 x 63 Houston

Equipes com mais títulos do College

1- UCLA: 11

2- Kentucky: 8

3- North Carolina e UConn: 6 cada

5- Duke e Indiana: 5 cada

7- Kansas: 4

8- Florida e Villanova: 3

