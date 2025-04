Florida e Houston avançam à final do College

Em um Final Four eletrizante, Florida e Houston avançaram à decisão da temporada 2024/25 do College. O Torneio da NCAA reservou fortes emoções nesse sábado (5), no Alamodome, em San Antonio. Afinal, os dois finalistas venceram de virada. Bicampeã universitária (2006 e 2007), Florida volta a decidir o título depois de 18 anos. Houston, por sua vez, chega à final pela primeira vez em 41 anos e busca uma conquista inédita.

Na primeira semifinal, Florida foi para o intervalo com oito pontos de desvantagem. Assim, com uma ótima produção ofensiva, Auburn liderou o primeiro tempo por 46 a 38.

Mas, na segunda etapa, o cenário mudou. Comandado pelo armador Walter Clayton, o time de Florida alcançou a virada logo no começo do período final. Os times ainda se alternaram na liderança por alguns minutos. No entanto, após uma bandeja de Thomas Haugh, quando restavam pouco mais de seis minutos para o fim, Florida foi soberano no placar.

Publicidade

Clayton foi o cestinha do jogo, com 34 pontos. O armador, aliás, acertou 11 dos 18 arremessos de quadra. Além disso, converteu cinco bolas de três em oito tentativas. Desse modo, o camisa 1 foi fundamental para que Florida chegasse à final do College contra Houston.

O armador ainda alcançou uma marca importante. Com os 30 pontos anotados contra Texas Tech, no Elite 8, e os 34 no Final Four, ele se junta ao lendário Larry Bird. Agora, ambos são os únicos da história a terem jogos com pelo menos 30 pontos do Elite 8 em diante. Assim, Clayton deverá subir nas projeções do Draft 2025.

Publicidade

Leia mais sobre o March Madness!

Já a partida de fundo teve contornos dramáticos. Duke liderou boa parte do duelo, mas Houston conseguiu uma virada histórica no final. Quando restavam oito minutos para o fim do jogo, o time de Cooper Flagg liderava por 59 a 45. Ou seja, a vitória de Duke parecia bem encaminhada.

Entretanto, dali em diante, Houston mostrou por que tem a melhor defesa do basquete universitário na temporada. Afinal, fez uma sequência de 25 a 8 para avançar à final do College contra Florida.

Melhor jogador da NCAA, em 2024/25, Flagg bem que tentou levar Duke à vitória. Foi cestinha da partida, com 27 pontos, e contribuiu na defesa, com três tocos e dois roubos de bola.

Publicidade

Mas, além da defesa sufocante, Houston mostrou sangue frio nas bolas de três. LJ Cryer, cestinha da equipe, com 26 pontos, anotou seis cestas do perímetro. O outro armador da equipe, Emanuel Sharp, converteu outras três.

A virada de Houston veio a 19 segundos do fim, com dois lances livres convertidos pelo pivô J’Wan Roberts. Flagg ainda teve a última bola para levar Duke à vitória. Mas, a provável primeira escolha do próximo Draft não acertou o arremesso decisivo. Na sequência, Cryer converteu os lances livres que deram números finais ao duelo. O detalhe é que Houston fez 9 a 0 nos últimos 33 segundos de jogo.

Publicidade

A final do College entre Florida e Houston vai ocorrer nesta segunda-feira (7), também no Alamodome. A bola vai subir a partir das 21h50 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e Disney+.

Florida 79 x 73 Auburn

Florida

Jogador PTS REB AST STL BLK Walter Clayton 34 4 2 0 0 Alijah Martin 17 3 0 1 0 Thomas Haugh 12 7 1 1 2

Três pontos: 8-21 (38%); Walter Clayton: 5-8

Publicidade

Auburn

Jogador PTS REB AST STL BLK Chad Baker-Mazara 18 1 2 4 1 Johni Broome 15 7 2 3 2 Denver Jones 10 1 2 1 0

Três pontos: 7-25 (28%); Chad Baker-Mazara: 4-7

Houston 70 x 67 Duke

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK LJ Cryer 26 5 1 1 0 Emanuel Sharp 16 3 0 1 0 J’Wan Roberts 11 12 5 2 1

Três pontos: 10-22 (45%); LJ Cryer: 6-9, Emanuel Sharp: 3-7

Publicidade

Duke

Jogador PTS REB AST STL BLK Cooper Flagg 27 7 4 2 3 Kon Knueppel 16 7 2 1 0

Três pontos: 7-17 (41%); Cooper Flagg: 3-4, Kon Knueppel: 3-5

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA