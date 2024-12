Vitória do Kings sobre Spurs tem dedo do meio e marca histórica de DeMar DeRozan

DeMar DeRozan escreveu seu nome na história da NBA na vitória do Sacramento Kings sobre o San Antonio Spurs, nesta sexta-feira (6). Isso porque o astro superou 24 mil pontos na carreira. Então, entrou para a lista de 30 jogadores a conseguir a marca, sendo apenas o sexto em atividade. Além disso, o confronto ficou marcadado por uma cena inusitada do pivô do Spurs, Zach Collins, com a arbitragem.

“Estar entre os 30 melhores pontuadores de todos os tempos e ainda ter a oportunidade de aumentar isso é mais do que gratificante”, comentou o camisa 10.

A noite importante de DeMar DeRozan foi coroada com um trinfo expressivo do Kings sobre Spurs, por 140 a 113. O astro foi responsável por 23 pontos, sendo o cestinha do time. No entanto, além dele, outros três jogadores brilharam. Afinal, De’Aaron Fox, Domantas Sabonis e Malik Monk anotaram 20 pontos cada.

Portanto, o quarteto somou 83 pontos da equipe. Sabonis, aliás, também pegou 16 rebotes. Dessa forma, o pivô registrou seu 20º duplo-duplo na temporada em 21 jogos disputados.

Por outro lado, vale destaque para Keon Ellis. O jovem teve números ofensivos pouco expressivos, mas foi fundamental para a vitória. Enquanto o Spurs vinha em bom momento no jogo, ele mudou o cenário. San Antonio teve um começo incrível conseguindo 30 pontos no primeiro quarto, até o jovem ala-armador entrar em quadra. Com ele, o adversário só fez mais três pontos no período. No final, ele terminou com um plus minus de +34 e quatro roubos de bola.

Em contrapartida, o Spurs não contou com seu principal astro. Isso porque Victor Wembanyama, com problemas nas costas, perdeu seu segundo jogo seguido. Assim, quem chamou a responsabilidade foi Julian Champagnie. O ala atuou por 35 minutos e fez 30 pontos, com seis bolas de três. Além disso, o novato Stephon Castle teve boa contribuição com 15 pontos e cinco assistências.

No entanto, a cena que marcou a noite do Spurs contra o Kings foi protagonizada por Zach Collins. O pivô, substituto de Wembanyama, foi expulso da partida após duas faltas técnicas. Aliás, ele deixou a partida no início do segundo quarto, com apenas nove minutos em quadra e três pontos. Pouco feliz com a decisão da arbitragem, ele mostrou o dedo do meio para um dos juízes. Veja:

Zach Collins flipped off the ref. 😂 pic.twitter.com/KcEQHk7ARE — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 7, 2024

Por fim, o Kings conseguiu sua revanche contra o Spurs, já que tinha perdido no primeiro encontro entre os times no dia 1 de dezembro. Como resultado, venceu a 11ª partida na temporada. Com 13 derrotas, ocupa a 12ª posição da Conferência Oeste. Enquanto isso, a equipe do Texas perdeu a terceira seguida, mas está uma posição à frente do rival, com 11 triunfos e 12 reveses.

O Kings volta à quadra no domingo (8), contra o Utah Jazz. No mesmo dia, o Spurs volta a jogar, dessa vez, contra o New Orleans Pelicans.

