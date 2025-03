Virtual primeira escolha do Draft da NBA, Cooper Flagg sofre lesão

O ala Cooper Flagg, provável primeira escolha do Draft 2025 da NBA, se machucou durante o jogo entre Duke e Georgia Tech nesta quinta-feira (13). Flagg teve uma torção no tornozelo, enquanto pegava um rebote. Ele precisou de ajuda de seus colegas para deixar a quadra e saiu em uma cadeira de rodas para fazer exames nos vestiários.

No entanto, Cooper Flagg voltou para o banco de reservas andando sozinho, sem o apoio de ninguém. Ele deixou o jogo com dois pontos, quatro rebotes e dois roubos de bola em cerca de 15 minutos de ação, mas foi vetado para o resto do embate.

Flagg é a grande apostas dos times da NBA para o próximo recrutamento. Apesar de seu arremesso ainda não ser o ideal, ele vem melhorando no quesito. De resto, é visto como a primeira escolha praticamente unânime, com muito talento e visão de jogo.

Apesar de Flagg deixar o jogo com lesão, isso não deve afetar a projeção no Draft. Isso porque ele sustenta médias de 19.4 pontos, 7.6 rebotes, 4.2 assistências, 1.5 bloqueio e 1.3 roubo de bola em cerca de 39 minutos por noite. Mas se havia uma preocupação com seu arremesso de três, ele evoluiu bastante nas últimas semanas e possui 37.7% de aproveitamento.

De acordo com as informações, ainda no ginásio, seria apenas uma torção. Ou seja, é possível que Cooper Flagg volte às quadras em breve.

Aos 18 anos, Cooper Flagg lidera uma das melhores classes dos últimos tempos para o Draft da NBA. Além dele, o ala Ace Bailey e o ala-armador Dylan Harper são os favoritos aos primeiros lugares do recrutamento. Enquanto isso, o ala VJ Edgecombe, de Bahamas, e Tre Johnson, são outros nomes que devem brilhar na liga nos próximos anos.

Com 2,06 metros, Flagg pode jogar na NBA como ala ou ala-pivô. Apesar de sua altura, ele também serve como um dos principais organizadores de ataque em Duke. Aliás, ele lidera seu time em todas as cinco principais estatísticas: pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e bloqueios.

Cooper Flagg fora do Draft?

Em fevereiro, Flagg surpreendeu ao dizer que gostaria de jogar mais um ano em Duke, adiando o seu Draft para 2026. Em entrevista ao site The Athletic, ele revelou que gosta do ambiente onde está atualmente.

“Poxa, quero voltar para Duke no ano que vem”, disse Cooper Flagg. “Eu ainda me sinto como uma criança. Esta é a única forma como conheci o basquete universitário. Mas é assim que vejo. Eu não saberia como os jogadores se sentiam antes, se isso parece ser profissional. Quero dizer, é a mesma coisa para os jovens do ensino médio. Então, me sinto normal”, afirmou.

Enquanto isso, crescem os rumores de que ele poderia adiar sua ida ao Draft da NBA. Isso porque, supostamente, ele queria jogar em um time melhor na liga. Não existe, no entanto, nenhuma informação precisa sobre o caso.

Vale lembrar que os jogadores podem retirar seus nomes do Draft da NBA até o dia 16 de junho, enquanto a loteria acontece dia 25.

