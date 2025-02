Irmão de Cooper Flagg deve entrar no Draft da NBA de 2026

Todo mundo já sabe que Cooper Flagg estará entre as primeiras escolhas do próximo Draft da NBA, mas agora seu irmão, Ace Flagg, também começa a entrar no radar dos olheiros. O jogador conseguiu seu terceiro título estadual do ensino médio, um em cada estado. Na vitória, Ace marcou 11 pontos.

O primeiro título estadual do jogador foi com Cooper Flag no elenco, quando em 2023 ambos venceram no estado de Maine. Depois, em 2024, na Flórida, pela conhecida Montverde Academy, Ace conquistou outro título. Depois, ainda foi campeão nacional no Chipotle National Championship.

Agora, então, Carolina do Norte foi o terceiro estado em que Ace venceu o título. A expectativa é de que o jovem entre na faculdade no próximo ano e já esteja elegível para o draft de 2026. Embora seja seu irmão, Ace não recebe a mesma atenção que Cooper Flagg, que deve ser a primeira escolha do draft da NBA de 2025.

Em termos de faculdade, porém, Ace já fez sua escolha. O jogador voltará para o estado do Maine, jogar com o Maine Black Bears.

Nas últimas semanas, outra notícia com o nome Flagg tomou conta das redes sociais. Isso porque Cooper Flagg estaria incerto em continuar na faculdade ou ir para a NBAA. Segundo ele, existe o desejo de seguir no basquete universitário para conquistar o título nacional pela universidade de Duke.

Os contratos da NBA, porém, podem fazer Cooper Flagg repensar em relação ao Draft de 2025. Os direitos de imagem do jogador na NBA, por exemplo, são avaliados em US$4.8 milhões. Embora ele possa receber um aumento para a próxima temporada, o salário da primeira escolha da NBA deve ser de US$11.5 milhões em 2025/26.

Além disso, segundo o site Front Office Sports, mais um ano em Duke pode adiar um acoroe de US$400 milhões para Flagg.

“Ao ficar mais um ano no universitário, Flagg adiaria seu segundo contrato da NBA em um ano. O acordo de calouro dura quatro anos. Desse modo, ele ele entrar em 2025, seu segundo acordo começaria em 2029/30. O valor máximo, neste caso, pode atingir 30% do teto salarial. Com um aumento gradativo de 10% no limite, o contrato de Flagg poderia valer US$398.5 milhões por cinco anos”, analisou o site.

Enquanto não decide, o ala é o principal nome de Duke no basquete universtiário. Com o jovem astro no comando, a faculdade ocupa a terceira posição no ranking da Associated Press. Além disso, é cotada como uma das favoritas ao título nacional em 2025. Somado a isso, ele disputa o prêmio de Jogador do Ano pela Naismith.

