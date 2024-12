Vídeo de Tyler Herro falando de Rajon Rondo, aos 11 anos, impressiona

Um vídeo de um jovem Tyler Herro se comparando com Rajon Rondo se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias. De fato, o jogador do Miami Heat vive a melhor fase de sua carreira nesta temporada e está sendo cogitado para fazer parte do All-Star Game. Assim, alguns fãs do jogador trouxeram à tona um registro de Herro com 11 anos, se autoproclamando o melhor jogador de Wisconsin.

“Ei! Aqui estamos em Wisconsin. O melhor jogador de Wisconsin está bem aqui, baby. Quinta série, 11 anos, ninguém consegue parar ele. Arremessa como um craque. Dribla como Rajon Rondo. Trinta pontos, é isso que eu faço. Eu não paro. Jogo o dia todo. Eu não erro. Eu apenas jogo basquete o dia todo. Vou te mostrar algumas habilidades que eu tenho”.

Sendo assim, o registro do jovem Tyler Herro é do ano de 2011, quando Rajon Rondo vivia grande fase no Boston Celtics. Durante o vídeo, o garoto mostra toda sua habilidade com a bola e também confiança, aspecto que seria uma das marcas de seu jogo no futuro.

Primeiramente, Tyler Herro vive uma ótima fase no Miami Heat. O armador deu um salto em todas as suas médias nesta temporada, aumentou seus minutos em quadra de 33.5 para 35.1. Também melhorou na pontuação de 20.8 para 23.6, a melhor de sua carreira desde que chegou à NBA. Além disso, Herro vem conseguindo mais assistências, subindo de uma média de quatro passes por partida para cinco.

Porém, mesmo com a boa fase de Herro, o Heat não teve um início empolgante na liga e atualmente tem um recorde de nove vitórias e oito derrotas. Contudo, o jovem é o nome da equipe e suas ótimas performances o colocam como um potencial All-Star. Quem compartilha dessa opinião é o pivô do Miami, Bam Adebayo, que fez coro para Tyler participar do Jogo das Estrelas da NBA. Em seguida, o defensor destacou as boas decisões que seu colega vem tomando.

“Tyler, de fato, faz uma temporada espetacular. Merece estar entre os especulados para o All-Star Game. Estamos chamando a atenção para o seu nome há uns três ou quatro anos, mas essa é a sua melhor campanha. Ele está saudável e jogando no seu ritmo. Tomando boas decisões e, assim, fazendo jogadas para todos aqui. Merece essa atenção”.

