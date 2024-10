Tyler Herro: “Terry Rozier e eu somos a melhor dupla de armação da NBA”

Terry Rozier e Tyler Herro serão a dupla de armação do Miami Heat na temporada 2024/25. Em suas carreiras, ambos se estabeleceram como armadores consolidados na NBA. Porém, ainda não mostraram que são capazes de se igualar a grandes duplas de outras equipes. Ainda mais pela falta de entrosamento, uma vez que só tiveram 11 partidas juntos no ano passado.

A visão de ambos, por outro lado, é diferente das projeções. Recentemente, Tyler Herro afirmou que ele e Terry Rozier são a melhor dupla de armadores da NBA. Além disso, reforçou que ambos se consideram individualmente dois dos melhores jogadores de suas posições para a temporada 2024/25.

“Estamos muito empolgados para provar que as pessoas estão erradas. Elas realmente acham que nosso backourt não vai funcionar. No entanto, nós somos a melhor dupla de armação da NBA. Individualmente, acreditamos que somos um dos melhores armadores da NBA. Estou defitivamente empolgado por ter Rozier ao meu lado. Ele é rápido, eu sou jovem e estou pronto para jogar em alta velocidade”, afirmou Herro.

Herro certamente é um dos jogadores que mais carrega expectativas em sua posição. Desde que chegou à NBA, ele tem médias de 18.1 pontos, 4.9 rebotes e 3.6 assistências. Além disso, nas três últimas temporadas, ele ultrapassou a média de 20 pontos por jogo, sendo Sexto Homem em 2021/22. Porém, jamais conseguiu se estabelecer como a estrela que o Heat espera.

Rozier, por sua vez, é um armador sólido, com boas passagens por Boston Celtics e Charlotte Hornets. Entretanto, está longe de ser classificado como um dos dez melhores jogadores da sua posição. Ao lado de Herro, ainda assim, há a expectativa de que seu jogo se complemente, uma vez que ambos contam com habilidades variadas.

Na última temporada, os dois não conseguiram estabelecer um entrosamento. Rozier chegou no meio do ano, enquanto seu companheiro sofreu com lesões. Desse modo, ambos só conseguiram jogar juntos em 11 partidas e viram o Heat ser eliminado em cinco jogos para o Boston Celtics. Mas Herro acredita que uma pré-temporada completa permitiu um resultado diferente.

“Estamos realmente motivados – ambos tivemos verões muito bons. Queríamos voltar mais fortes este ano, obviamente ele tem uma motivação e eu também,” continuou Herro.

Por fim, Herro reconhece que alguns ajustes terão que ser feitos, apesar da boa preparação. “Vão ter coisas que precisaremos resolver à medida que continuamos a crescer e melhorar. Ainda, temos que pensar em todos os outros jogadores do nosso time, para garantir que estejam felizes e que tudo funcione em harmonia”.

“Vai ser muito divertido. Tivemos bastante tempo durante o período de treinos nas Bahamas e tenho certeza de que hoje e o restante dos treinos até o primeiro jogo serão dedicados a mim e Terry tentando resolver algumas coisas. O que funcionar, vamos continuar ajustando e vai ficar bom”, finalizou o ala-armador.

