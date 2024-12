Victor Wembanyama quer jogar EuroBasket pela França

Medalhista de prata em Paris, Victor Wembanyama quer conquistar títulos na seleção da França e deve abrir mão do seu descanso da NBA para disputar o EuroBasket. Em entrevista ao jornal L’Equipe, a estrela do San Antonio Spurs garantiu que quer disputar todos os torneios possíveis pelo seu país.

“Não sei as datas exatas, mas sempre há tempo para fazer parte da Seleção. Basta sacrificar um pouco da sua preparação física para a temporada seguinte. Então, sim, é meu objetivo fazer parte da seleção francesa todos os anos”, afirmou Wembanyama.

Além disso, o pivô foi questionado se já iniciou as conversas com o novo treinador da seleção Francesa. O jogador destacou que sim, mas ainda não definiu nenhum tipo de prazo para treinos pela equipe nacional.

“Sim, conversei de forma breve com ele desde que se tornou treinador. Mas não discutimos nenhum tipo de prazo”, confirmou o jovem, que completa 21 anos em janeiro.

No entanto, França de Victor Wembanyama ainda precisa garantir sua vaga no EuroBasket. Aliás, o torneio poderá ter uma legião de astros da NBA. Dentre eles, Luka Doncic da Eslovênia, Nikola Jokic da Sérvia, Giannis Antetokounmpo da Grécia, além de Rudy Gobert, tamém pelo time francês. O torneio está marcado entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro. Assim, a competição terá quatro países diferentes como sede. Os escolhidos são Chipre, Letônia, Polônia e Finlândia.

Vale dizer que a França foi vice-campeã olímpica em Paris 2024 e fez um jogo duro diante dos Estados Unidos na grande final. Dessa forma, atuais medalhistas de prata, a equipe do pivô do San Antonio Spurs é uma das favoritas do EuroBasket. Outro time que entregou uma boa atuação no torneio foi a Sérvia de Nikola Jokic, que quase eliminou os americanos na semifinal do torneio. Por fim, o país terminou com a medalha de bronze após sofrer uma virada com grande atuação de Stephen Curry.

