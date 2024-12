Com Victor Wembanyama, NBA elege melhores defensores de novembro

A NBA agora também elege os melhores defensores de cada mês, uma novidade para a campanha de 2024/25, estrelada por Victor Wembanyama. Além do pivô do San Antonio Spurs, que venceu o prêmio de melhor defensor de novembro pela Conferência Oeste, o ala-armador Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, venceu pelo Leste. O anúncio foi feito pela liga na última terça-feira (3).

O francês tem números fantásticos até aqui no começo da campanha. Ele é o líder da NBA em tocos com 3.6 por partida. Além disso, também se destaca como o quarto jogador que mais contesta arremessos na campanha de 2024/25 (10.1) e o sexto jogador que mais tem desvios (3.3).

Quando o camisa 1 está em quadra pela franquia texana, a defesa melhora de maneira automática. Por exemplo, a eficiência defensiva da equipe na temporada é de 113.0, a 13ª melhor marca da NBA. Mas nos minutos em que o pivô está na quadra, essa eficiência é de 108.5, o que seria hoje a sexta maior marca de toda a liga na temporada 2024/25.

Seu impacto segue, acima de tudo, gigante. Vale lembrar que como calouro, ele já brigou pelo prêmio de Defensor do Ano em 2023/24. A evolução defensiva de um Spurs que não era destaque nesse lado da quadra, já chamava a atenção no ano passado, e segue acontecendo na atual campanha.

Victor Wembanyama superou outros grandes defensores na Conferência Oeste da NBA, como por exemplo: Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Lu Dort (Oklahoma City Thunder), Draymond Green (Golden State Warriors), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Toumani Camara (Portland Trail Blazers), Ivica Zubac, Kris Dunn (Los Angeles Clippers), Tari Eason e Amen Thompson (Houston Rockets).

Do mesmo modo, Dyson Daniels foi o vencedor na Conferência Leste. Reforço do Atlanta Hawks em 2024/25, ele segue elevando o nível defensivo de um time que precisava muito de alguém como ele para atuar ao lado de Trae Young. Ele tem sido, sobretudo, alguém de muito impacto na defesa de ponto de ataque.

Daniels lidera a NBA, por exemplo, em roubos de bola (3.0), desvios (6.7) e em erros de ataque forçados (2.8). Para se ter uma noção, a última vez em que algum jogador teve uma média tão grande em roubos em uma campanha, foi com Alvin Robertson, que também conseguiu três por jogo em 1990/91. Ou seja, há mais de 30 anos. O camisa 5 do Hawks também quase dobra a produção do segundo colocado no ranking de desvios.

Os outros finalistas da disputa no Leste foram: Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo (Miami Heat), OG Anunoby (New York Knicks), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) e por fim, Jalen Suggs (Orlando Magic).

Com a vitória inaugural na premiação mensal, é justo dizer que tanto Victor Wembanyama quanto Dyson Daniels, são dois candidatos fortes a briga pelo prêmio de Defensor do Ano em 2024/25. Para ambos, seria a primeira vez em toda a carreira.

