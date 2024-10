Victor Wembanyama elege Olimpíadas como maior experiência da carreira e projeta ano na NBA

As Olimpíadas de Paris foram uma experiência única para Victor Wembanyama que agora se prepara para seu segundo ano na NBA. As expectativas em torno do jovem astro são altas. Isso porque liderou a seleção francesa à final do torneio de seleções e teve uma primeira campanha histórica nos EUA. Com reforços, o San Antonio Spurs também espera ser mais competitivo na próxima campanha, algo que se tornará cada vez mais natural com a evolução do camisa 1.

“Acho que foi a experiência mais intensa que tive como jogador de basquete. Me senti orgulhoso e, acima de tudo, sortudo por ter a chance de estar na competição e avançar tanto. Durante os jogos eliminatórios, você precisa estar 40 minutos focado apenas na próxima jogada. Então, é algo que te ensina muitas coisas. As emoções são muito grandes e não consegue contê-las. Foi muito legal e me ensinou muita coisa”, afirmou o pivô.

A campanha que começou difícil com vitórias suadas contra Brasil e Japão, além da derrota para a Alemanha na primeira fase. Mas a França se transformou a partir do mata-mata. Vitórias surpreendentes contra o Canadá e a Alemanha, levaram o time da casa para uma final apertada contra os EUA. A derrota fez Wembanyama chorar, mas em sua primeira experiência olímpica, o jovem saiu com uma medalha de prata no peito.

Publicidade

Agora, ele tem um time melhor do que no ano passado em San Antonio. As chegadas de Chris Paul e Harrison Barnes tornam o Spurs um time com boas expectativas para 2024/25. Não necessariamente para chegar até uma final de NBA, mas para se tornar uma equipe mais competitiva. O francês também falou sobre isso.

Leia mais sobre o Spurs!

“É óbvio que estou ansioso, mas administro essas expectativas como sempre fiz ao longo da minha vida. Estou concentrado, acima de tudo, em minhas responsabilidades reais por aqui. Estou feliz por ser reconhecido como um dos melhores da NBA tão rápido. Mas minha ênfase será sempre em vencer e ajudar meus colegas de time. Isso não muda em relação a 2023/24, ou a todos os outros anos em que joguei basquete”, explicou.

Publicidade

Mas em relação ao time, o camisa 1 entende que é hora de começar a vencer partidas. Sobretudo por conta da melhora no elenco.

“Acho que ano passado esperávamos nos conhecer, nos entrosar e construir química. Isso não mudou. Afinal, ainda estamos aprendendo muita coisa. Mas fizemos algumas mudanças no mercado. Então, esperamos vencer mais vezes. Não sei se será como nas Olimpíadas, posso demorar para chegar até esse nível de competição na NBA, mas quero vencer mais”, garantiu Victor Wembanyama.

Publicidade

Elogios

Após boa campanha nas Olimpíadas, o técnico Gregg Popovich também enalteceu a importância do torneio para o jovem francês. O veterano chegou a comparar o craque com o lendário pivô David Robinson.

“Ele foi formidável nos Jogos. Sua agressividade foi a grande coisa, o jogo físico. Ele, enfim, está entendendo o que é preciso para vencer. O jogo da FIBA é muito mais agressivo do que a NBA. Então, isso vai ajudá-lo a crescer ainda mais. E Victor se mostrou capaz de fazer as pequenas coisas em todos os jogos. Na final, ele marcou 26 pontos contra os EUA. Me lembrei de David Robinson, porque foi de uma forma tão silenciosa. Ele pode fazer muitas coisas já. Então, estou feliz por sua experiência’, explicou.

Publicidade

O novo jogador da equipe, Harrison Barnes, também falou sobre como a pressão sofrida por Victor Wembanyama com a França, o fará evoluir ainda mais na NBA.

“Wembanyama estava sob pressão. Foi impressionante ver o que ele conseguiu naquela situação, jogando uma final em casa, tão novo. Não acho que as pessoas percebam o quão incrível isso foi. Isso mostra que ele está pronto para dar o próximo passo. Para assumir um papel maior não só na quadra, mas também na liderança em 2024/25”, afirmou o veterano.

Publicidade

Após a experiência nas Olimpíadas, o segundo ano de Victor Wembanyama na NBA começa no dia 24 de outubro, em duelo com o Dallas Mavericks.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA