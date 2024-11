Victor Wembanyama brilha em virada do Spurs sobre o Warriors

Victor Wembanyama comandou a incrível virada do San Antonio Spurs sobre o Golden State Warriors, neste sábado (23). O jovem time texano segue com sua campanha competitiva na atual temporada e subiu posições na Conferência Oeste, com mais vitórias do que derrotas. E a vítima foi o atual líder do Oeste, em um final de jogo terrível.

O francês terminou a partida com 25 pontos, nove assistências, sete rebotes, três tocos e um roubo de bola em 34 minutos. Além disso, acertou quatro bolas de três em 13 tentativas. O camisa 1 foi, acima de tudo, decisivo para um final de jogo épico da franquia texana jogando em casa.

Após uma única liderança nos primeiros minutos do confronto, o Spurs sofreu com a defesa de Golden State. Por exemplo, o time anotou apenas 38 pontos na primeira etapa e foi para o intervalo perdendo por 12 pontos. Entretanto, esse déficit chegou a 17 pontos no fim do terceiro período. Contra o forte Warriors, San Antonio parecia já não ter grandes esperanças de vitórias.

Mas foi ai que o craque apareceu. Ele não fazia um jogo ruim até ali, porém, como toda a equipe, sofria para encontrar algum ritmo ofensivo. Até aquele momento, aliás, ele tinha quatro erros de ataque. A sequência brutal texana começa no fim do terceiro quarto e vai até o final do último. Impressionantes 40 a 13 em um período de pouco mais de 12 minutos. E o astro dominou esse tempo.

O pivô anotou 12 de seus 25 pontos no último quarto, acertando quatro de nove arremessos e duas bolas de três. Mas a questão é que não foi só isso. Ele também distribuiu cinco de suas nove assistências no quarto decisivo. Dois de seus três tocos e seu roubo de bola, também foram nesse quarto. Golden State não teve resposta para o que ele fazia em quadra.

Além disso, é justo citar a defesa de San Antonio, que permitiu apenas 13 pontos do rival, que colapsou em quadra. Curry até deixou seis de seus 14 pontos no período, mas também contribuiu para algo que beneficiou o time texano: Erros de ataque. Foram três para o camisa 30, o que ajudou o Spurs a virar a partida. O calouro Stephon Castle foi fantástico nesse quesito, defendendo o astro de forma excelente.

Por fim, uma desvantagem de 17 pontos se transformou em uma vitória por dez. Aliás, as viradas estão se tornando uma marca da equipe, que também havia tirado uma desvantagem de 20 pontos no jogo anterior contra o Utah Jazz. Essa é a terceira vitória seguida do time. A outra foi sobre o Oklahoma City Thunder, que é mais um dos líderes do Oeste.

Na tabela

Mesmo com o bom momento, e a vitória sobre o Warriors com brilho de Victor Wembanyama, o Spurs ainda segue na 11ª posição, fora da zona de play-in. O time tem menor aproveitamento que o Minnesota Timberwolves. O próximo compromisso é nessa terça-feira (26) contra o Jazz.

Por outro lado, Golden State tem oscilado, com duas vitórias nas últimas quatro partidas. Ainda assim, o time se mantém na liderança do Oeste já que tem vantagem sobre Oklahoma no confronto direto. Aliás, ambos tem a mesma campanha de 12 vitórias em 16 jogos. O Warriors volta a jogar na próxima segunda-feira (25) contra o Brooklyn Nets.

