Além de Chris Paul, Stephon Castle tem outro ícone como mentor no Spurs

A maioria das contratações de veteranos por um time de reconstrução tem mais relação com os jovens do elenco do que resultados imediatos. Por isso, assim que o San Antonio Spurs confirmou a chegada de Chris Paul, vários olhos se voltaram para Stephon Castle. O experiente armador soava como um mentor, em particular, para o quarto selecionado do último draft. Hoje, o jovem celebra a chance de trabalhar e jogar com o craque.

“Todos sabem que Chris é um grande armador. E, no dia a dia, descobri o quanto ele é aberto a discutir coisas de fora das quadras. Conversamos não só sobre basquete, mas outros vários assuntos. Então, conhecer esse lado de sua personalidade foi bem legal. Sinto que vai me ajudar hoje, mas também quando estiver no mesmo estágio em que ele está na carreira”, contou o calouro.

Mas engana-se quem acha que Paul é a única lenda do basquete que guia o começo da carreira de Castle. Ele confidenciou que tem outro ícone do Spurs, mais inesperado, como mentor no dia a dia. Alguém que, aliás, já conhece há muitos anos e foi a sua primeira conexão com a equipe texana. O novato revelou que tem uma relação bem próxima e pouco comentada com Tim Duncan.

“Tim é alguém com quem posso contar desde que era menino, pois foi o meu treinador quando mais jovem. Ele sempre me dá, aqui e ali, alguns pequenos conselhos e dicas. Está sempre ao meu lado. Sinto que ele me ajudou tanto porque já viveu antes tudo o que vivo agora. Por isso, eu sei que nunca vai me levar para o caminho errado”, detalhou o atleta de 20 anos.

Pai Castle

A relação do armador com Duncan, a princípio, se iniciou como uma questão de família. O pai de Castle, Stacey, jogou com o ícone do Spurs por dois anos na Universidade de Wake Forest. Foi uma relação que se alongou até os dias atuais. Assim como o ex-ala-pivô, Stacey foi técnico do filho em vários momentos no basquete colegial. Ele revelou que, notando o talento do garoto, passou a prepará-lo desde cedo.

“Eu sempre peguei pesado em seus treinos e Stephon não entendia o motivo de sempre o cobrar tanto. Por isso, ele resistia um pouco e ficava contrariado. Mas ele era muito jovem na época e cresceu rápido demais. Soube que ele tinha chance de ser ótimo, a nível da NBA, porque nunca fugiu de ser treinado e melhorar”, revelou o ex-jogador universitário.

Stacey sabe que a jornada para ser um atleta profissional envolve muita exigência. Ao ver o filho “abraçar” a sua cobrança, portanto, ele percebeu que o seu filho estaria na NBA um dia. “Quando Stephon entendeu a razão de cobrá-lo tanto, eu creio que a ficha caiu para nós dois. Tive certeza de que ele seria capaz de jogar não só para qualquer técnico, mas em qualquer nível”, concluiu.

Adaptação

É verdade que o arremesso ainda não está caindo com a eficiência que gostaria. Mas, a princípio, a adaptação de Stephon Castle ao basquete profissional tem sido tranquila com a ajuda de Chris Paul. Vários jovens armadores tem um início difícil na NBA por causa do ritmo diferente do jogo em relação a outros níveis. O novo atleta do Spurs, no entanto, admite que a transição caminha mais confortável até do que imaginava.

“A minha adaptação tem sido boa. Eu sinto que, em primeiro lugar, estou me ajustando bem rápido à velocidade e aspecto físico do jogo. Vejo que o trabalho de todos os dias está valendo a pena. Tento repetir cada detalhe o máximo possível e, assim, melhoro em cada recurso. Sinto que me torno um jogador melhor a cada dia”, finalizou o provável armador do futuro de San Antonio.

