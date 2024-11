Chris Paul alcança marco histórico com assistências na NBA

Assistências sempre foram a marca de Chris Paul em sua brilhante carreira na NBA. E, agora, o veterano se consolidou como parte de um grupo bem seleto de jogadores. O craque do San Antonio Spurs virou o terceiro atleta da história da liga a atingir 12 mil passes decisivos na liga. Ele junta-se aos lendários Jason Kidd e John Stockton com a marca histórica.

“Eu ainda lembro da primeira vez que joguei em Utah. Olhei para cima e vi o banner de John, dizendo ser o líder em assistências e roubos de bola da história da liga. Então, eu pensei: ‘vou alcançar esse cara’. É claro que isso não vai acontecer, mas ser o segundo está bem legal também. Vou estar logo atrás de John”, contou o armador, depois da derrota contra o Los Angeles Lakers.

Paul, por enquanto, está muito bem posicionado para concluir a carreira como segundo maior assistenciador da história da liga. Ele só precisa de mais 84 assistências, afinal, para ultrapassar Kidd. Stockton, enquanto isso, “reina” absoluto com mais de três mil passes decisivos a mais do que qualquer atleta. A marca não só premia o trabalho e dedicação do jogador de 39 anos, mas também a longevidade em alto nível.

“Quando chego a um novo time, a princípio, quero mostrar que ainda posso jogar. Não entro em quadra para tentar ser o mentor de ninguém. E, ao mesmo tempo, os meus colegas querem saber se mereço estar em quadra. É por isso que, mesmo depois de tantos anos, ainda treino e trabalho tanto. Você pode fazer o discurso que quiser nos treinos, mas, em jogo, o crucial é se posso jogar”, afirmou o veterano.

Mais tempo

Chris Paul chegou às suas 12008 assistências na NBA em quase 1300 jogos ao longo de 20 temporadas. É uma jornada que destoa, em particular, do time em que está inserido hoje. O Spurs é um elenco em reconstrução e, por isso, cheio de jovens talentos. Todos ficaram felizes em ver a marca histórica do experiente astro. Ele virou, acima de tudo, um exemplo e inspiração para tantos atletas que buscam se firmar.

“Em primeiro lugar, esse é um número gigante. Todos os jogadores querem ter os seus nomes no topo dos rankings um dia. Isso é simplesmente incrível. É até difícil, aliás, só imaginar quantos passes é preciso distribuir em média por quantas temporadas para se chegar a uma marca assim. Simplesmente incrível”, reconheceu o fenômeno francês e colega de elenco do astro.

Paul pode até dizer que não é um mentor, mas todos sabem que a sua função no Spurs também passa por isso. O novato Stephon Castle, no entanto, deseja vê-lo em quadra por muito tempo ainda. “Eu estou mais do que feliz por Chris, pois esse é uma façanha louca. Estou ansioso, além disso, para acompanhar mais grandes atuações como essa durante a temporada”, garantiu o jovem armador.

Referência

O papel de referência de Paul dentro do Spurs aumentou na última semana. Depois do afastamento do técnico Gregg Popovich, o armador tornou-se uma figura ainda mais importante no time. A sua presença é ainda mais inestimável pela experiência de duas décadas na liga. O craque admite que o momento interno é bem difícil, mas exalta a postura do elenco diante das adversidades.

“É uma situação difícil, pois Gregg é uma figura icônica. Não só para essa franquia, mas para o mundo do basquete como um todo. Eu creio que temos feito um trabalho ótimo mantendo o senso de time e grupo. Afinal, nós estamos juntos entre nós mais do que com as nossas próprias famílias. Então, de certa forma, viramos uma família também”, refletiu o futuro integrante do Hall da Fama.

