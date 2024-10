Chris Paul considera carreira de técnico na NBA

O confronto entre San Antonio Spurs e Miami Heat, da última terça-feira (15), fez Chris Paul considerar uma carreira de técnico na NBA. De acordo com o veterano, ver Caron Butler, que jogou ao seu lado de 2011 a 2013, como assistente técnico do time da Flórida, o fez pensar cogitar um possível plano para o futuro.

“Ver um grande amigo meu, Caron Butler, no banco é loucura”, disse o armador. “Muitos dos meus antigos colegas de time são técnicos agora, então me sinto abençoado. Não só de ainda estar aqui, mas continuar jogando em alto nível”.

“Estava falando com minha esposa sobre isso, porque nunca cogitei ser técnico na NBA”, continuou Chris Paul. “Mas só estava pensando mesmo, não sei. Vou precisar entender o que quero. Minha esposa e meus amigos sempre falam que eu tenho o conhecimento e o amor pelo basquete necessário para ser técnico. No entanto, também tenho que pensar sobre eu como pai, porque já perdi muito da vida dos meus filhos. Então, ainda não sei”.

Onze anos após jogarem juntos, Paul, aos 39 anos, ainda está jogando na NBA, agora sendo o mentor de jogadores até 20 anos mais novos. Ao mesmo tempo, Butler, de 44 anos, está em sua quinta temporada como assistente técnico do Heat.

Desse modo, o armador sabe que em breve se aposentará da NBA. No entanto, ele não sabe se um dia vai se cansar de jogar na liga e decidir facilmente que irá encerrar sua carreira. De acordo com Paul, ele vêm perguntando para colegas aposentados como foi o processo de decisão.

“Eu já fiz muitas perguntas e ninguém nunca está pronto para deixar as quadras”, afirmou. “Então sei que quando chegar minha hora, também não estarei pronto… Acompanhei a transição de [Dwyane] Wade. Também vi Carmelo [Anthony], Rudy Gay e outros. Ter sido presidente da união de jogadores me deu a chance de ver como é essa mudança”.

Paul é o terceiro jogador mais velho da NBA, ficando atrás apenas de LeBron James e PJ Tucker. Durante suas 19 temporadas na liga, ele foi por nove anos presidente da NBPA, a associação de jogadores. Só Oscar Robertson ficou mais tempo no cargo que ele e isso faz com que ele se interesse em trabalhar no futuro como executivo de uma franquia.

“Com certeza quero fazer parte de uma organização. Ter sido presidente da NBPA me faz ser provavelmente a única pessoa que entende como é o lado do jogador, dos executivos e dos empresários. Acho que não tem mais ninguém que consegue ter uma visão tão clara sobre todas essas partes”, disse.

