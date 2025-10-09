Veterano, Kentavious Caldwell-Pope revela motivação no Grizzlies

Prestes a disputar sua 13ª temporada na NBA, o veterano Kentavious Caldwell-Pope revela o que o motiva na chegada ao Memphis Grizzlies. Em entrevista para o portal Clutch Points, o ala-armador falou sobre o seu “propósito” no basquete. Segundo o jogador de 32 anos, os seus ídolos no esporte – LeBron James, Kobe Bryant e Baron Davis – moldaram o atleta que ele se tornou na liga. Em todas as equipes que passou, Caldwell-Pope recebeu elogios pela ética de trabalho e dedicação em quadra.

Continua após a publicidade

“Para mim, só de estar perto do jogo me deu paixão por ele. Crescer assistindo LeBron James, Kobe Bryant, Baron Davis. Esses caras eram meus ídolos. Eu simplesmente os admirava pelo esforço e pelo quanto eles trabalharam duro em suas carreiras. Isso me deu um propósito. Eles são alguns dos motivos pelos quais eu escolhi o basquete. Acho que isso contribui muito para que eu seja quem sou hoje”.

Bicampeão da NBA por Los Angeles Lakers (2020) e Denver Nuggets (2023), Kentavious Caldwell-Pope está animado para defender o Grizzlies. Mesmo com os títulos, ele revelou que ainda sente a mesma paixão pelo basquete. De acordo com o veterano, vestir a camisa de uma equipe da liga é um privilégio.

Continua após a publicidade

“Eu ainda tenho a mesma paixão pelo jogo. Além disso, estou ansioso por jogar no Grizzlies, animado para vestir esta camisa. Para mim, apenas a emoção e a alegria de poder vestir uma camisa da NBA… E fazer o que mais amo fazer… Enfim, isso é um privilégio”, concluiu o ala-armador.

Leia mais!

Kentavious Caldwell-Pope chegou ao Grizzlies nesta offseason da NBA, após uma troca com o Orlando Magic. Na negociação, o time de Memphis cedeu o ala-armador Desmond Bane. Além de Magic, Lakers e Nuggets, o veterano passou por Detroit Pistons e Washington Wizards. Portanto, o Grizzlies será o sexto time dele na liga.

Continua após a publicidade

Em Memphis, Caldwell-Pope terá o papel de mentor. Afinal, ele é o jogador mais velho do elenco. Sem contar a experiência nos playoffs e os dois títulos da NBA no currículo. A princípio, ele será titular no perímetro do Grizzlies ao lado do astro Ja Morant e do jovem Jaylen Wells.

Por fim, Kentavious Caldwell-Pope já disputou 912 jogos na NBA, 770 deles como titular. Suas médias, até o momento, são de 11,2 pontos e três rebotes. Além disso, acertou 39% das bolas de três nas últimas seis campanhas.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA