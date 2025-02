Veja quem são melhores agentes livres disponíveis na NBA

Com o fim da trade deadline de 2024/25, os elencos das franquias estão prontos para o restante da disputa. No entanto, é certo que as diretorias já estudam reforços para o próximo ano. Diante disso, o site HoopsHype listou os dez melhores agentes livres disponíveis na NBA.

A lista dos melhores agentes livres disponíveis na NBA considera diferentes critérios. Além da situação das suas equipes, há também desempenho na atual temporada e os valores de contrato. Por fim, são considerados jogadores com opções de jogador e restritos.

Então, confira a lista do HoopsHype dos dez melhores agentes livres disponíveis na NBA.

LeBron James

É fato que LeBron James encabeça a lista. Apesar de ter 40 anos, o craque do Los Angeles Lakers ainda é um dos melhores jogadores da NBA. No entanto, sua sequência na Califórnia está ameaçada. O camisa 23 tem uma opção para 2025/26, mas os rumores já apontaram que ele pode recusar. A chegada de Luka Doncic, por outro lado, pode mudar o cenário.

Na temporada, LeBron tem médias de 24.1 pontos, 9.1 assistências, 7.6 rebotes e 0.9 roubo. Seu salário atual, por sua vez, é de US$ 48.7 milhões.

Kyrie Irving

Ex-companheiro de LeBron, Kyrie Irving é o segundo da lista. Após anos duvidosos, o armador voltou a apresentar alto nível pelo Dallas Mavericks. Na atual temproada, por exemplo, ele foi selecionado para o All-Star Game e chegou às finais da NBA no ano passado. Diante disso, ele tem uma opção de jogador para 2025/26, mas pode recusá-la.

Em 2024/25, Irving tem médias de 24.5 pontos, 4.8 assistências, 4.8 rebotes e 1.2 roubo. Além disso, seu salário na temporada é de US$ 41 milhões.

James Harden

James Harden é outra estrela veterana da lista. O MVP de 2018 passou por diferentes equipes nos últimos anos, mas se encontrou no Los Angeles Clippers e tem brilhado na atual temporada. Porém, as incertezas em relação à franquia podem fazê-lo recusar sua opção contratual para 2025/26.

Na temporada, o armador tem médias de 21.3 pontos, 8.4 assistências, 5.7 rebotes e 1.5 roubo. Seu salário, por sua vez, é de US$ 33.6 milhões.

Myles Turner

Myles Turner é um dos melhores pivôs defensores da NBA. Além disso, ele se tornou mais resistente e consistente, sendo peça importante no Indiana Pacers que chegou às finais do Leste em 2024. Diferente dos demais, inclusive, ele não tem qualquer opção contratual e não deve continuar na atual equipe.

Na temporada, Turner tem médias de 15.4 pontos, 1.6 assistência, 6.7 rebote e 1.8 toco. Seu salário, enquanto isso, é de US$ 19.9 milhões.

Julius Randle

O Minnesota Timberwolves adquiriu Julius Randle na troca de Karl-Anthony Towns. O ala-pivô, no entanto, não conseguiu entregar o mesmo nível do atual craque do New York Knicks. Ainda assim, é um nome interessante no mercado. A queda de rendimento, por outro lado, pode fazê-lo acionar sua opção com o Wolves.

Na temporada, ele tem médias de 18.9 pontos, 4.5 assistências, 7.2 rebotes e 0.7 roubo. Seu salário, por sua vez, é de US$ 31.6 milhões.

Brandon Ingram

Brandon Ingram foi trocado para o Toronto Raptors na trade deadline. Embora seja um dos jogadores mais talentosos de sua geração, ele perdeu quase toda campanha devido a lesões e por isso seu valor no mercado caiu. No entanto, se as opções dos anteriores for aceita, ele se torna um dos principais ativos da offseason.

Na temporada, Ingram tem médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências. Seu salário, enquanto isso, é de US$ 36 milhões.

Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga é ainda visto como uma promessa no Golden State Warriors. Além disso, é agente livre restrito. Portanto, a franquia de San Francisco pode igualar qualquer proposta que o jogador receber. No entanto, a chegada de Jimmy Butler afetou o teto salarial da franquia, que pode liberar o ala-pivô.

Na temporada, o jogador tem médias de 16.8 pontos, 2.2 assistência e cinco rebotes. Em acordo de novato, seu salário é de apenas US$ 7.6 milhões.

Fred VanVleet

Fred VanVleet é o veterano do promissor Houston Rockets. Na temporada, no entanto, ele viu seus números caírem e perdeu espaço para as jovens estrelas do elenco. Como a franquia pode optar por acionar a opção em 2025/26, é provável que ele seja liberado e fique disponível no mercado.

Na temporada, o armador tem médias de 14.6 pontos, 5.8 assistências, 3.9 rebotes e 1.6 roubo. Seu salário, por sua vez, é de US$ 42.8 milhões.

Naz Reid

Naz Reid é o atual vencedor do Sexto Homem do Ano na NBA. Além disso, se manteve em alta na temporada 2024/25, graças à capacidade de atacar a cesta com agressividade. Para o próximo ano, ele pode ativar sua opção contratual, mas a busca pela titularidade pode mudar o cenário.

Na temporada, ele tem médias de 13.8 pontos, 1.8 assistência e cinco rebotes. Seu salário, enquanto isso, é de US$ 13.9 milhões.

Santi Aldama

Por fim, a lista tem Santi Aldama, do Memphis Grizzlies. O ala-pivô tem bom arremesso dos três pontos e é um dos melhores nomes da segunda melhor campanha do Oeste. No entanto, seu acordo de novato chegará ao fim e ele será agente livre restrito na offseason.

Em 2024/25, ele tem médias de 12.8 pontos, 2.5 assistências, 6.8 rebotes e 37.2% do perímetro. Seu salário, por sua vez, é de somente US$ 3.9 milhões.

