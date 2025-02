Veja quais astros da NBA podem estender contrato na offseason

Muitos dos grandes astros da NBA podem estender seu contrato na próxima offseason, após a temporada de 2024/25. Com o novo acordo coletivo de trabalho (CBA) a expectativa é que extensões contratuais se tornem ainda mais valiosas, com valores recordes devido ao aumento do teto salarial. Então, algumas estrelas já podem se beneficiar no próximo ano.

Assim, o Jumper Brasil separou alguns dos astros que podem ter uma extensão de contrato na próxima offseason da NBA, com as condições e valores para que isso ocorra. Confira.

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Luka Doncic será elegível para uma extensão de US$229 milhões por cinco anos com o Los Angeles Lakers. Vale lembrar que ele ainda tem mais um ano válido em seu atual vínculo, afinal, receberá US$45.9 milhões no próximo ano. Assim, ele teria que abrir mão de sua opção de jogador em 2026/27 e então estaria garantido em Los Angeles pelos próximos seis anos. Aliás, ele não é mais elegível a oferta “supermáxima” de US$345 milhões, que só o Dallas Mavericks poderia oferecer.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

O três vezes MVP é mais um elegível para aumentar seu contrato. Depois de 2024/25, ele ainda tem mais dois anos garantidos e uma opção de jogador. Isso é oriundo do contrato “supermáximo” que ele acordou em 2022 com Denver. Ele pode recusar sua cláusula de extensão em 2027/28 que tem o valor de US$62.8 milhões. Assim, poderia assinar por mais três anos e US$212 milhões após o fim da temporada.

Devin Booker (Phoenix Suns) e Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

O caso dos astros de Phoenix Suns e New York Knicks é exatamente o mesmo de Nikola Jokic. Até os valores são iguais. Afinal, os três eram elegíveis para assinar acordos “supermáximos” em 2022. No caso do pivô, ele ainda atuava pelo Minnesota Timberwolves na época. Então, as condições são as mesmas.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

O candidato a MVP da atual temporada também pode aumentar seu vínculo após 2024/25. Ele é elegível para um “supermáximo” de US$293 milhões por quatro anos. O armador ainda tem mais dois anos garantidos em seu atual vínculo depois do fim dessa campanha, o que assim como no caso de Luka Doncic, o garantiria por mais seis anos no Thunder. Os valores anuais desse acordo podem bater diversos recordes salariais da NBA.

Leia mais!

Trae Young (Atlanta Hawks)

O astro de Atlanta tem um contrato atual similar ao de Luka Doncic, afinal, ambos são da mesma classe de Draft e tiveram as mesmas janelas de extensão. Apesar disso, Young teve menos eleições a times All-NBA e foi menos ao All-Star Game do que o esloveno, o que não o leva ao contrato “supermáximo” que o camisa 77 poderia ter em Dallas. Ainda assim, Young é elegível para assinar por US$229 milhões por quatro anos, caso recuse sua opção de jogador.

De’Aaron Fox (San Antonio Spurs)

Recém-chegado ao Texas, De’Aaron Fox está chegando ao último ano de contrato. Ele receberá pouco mais de US$37 milhões em 2025/26. Mas o armador deve assinar uma extensão com San Antonio no valor de US$229 milhões. Assim, ele garante cinco anos de contrato com o Spurs. As questões desse aumento em seu acordo foram vitais para que ele deixasse o Sacramento Kings.

Kevin Durant (Phoenix Suns)

O histórico ala entrará em seu último ano de contrato na campanha de 2025/26. Durant receberá US$54.7 milhões. Depois disso, ele pode ficar livre no mercado. Atualmente, muitos rumores dizem que ele não estenderá seu vínculo com a franquia do Arizona, após Phoenix tentar trocá-lo na trade deadline. Mas ele é elegível para extensão, sendo trocado ou não.

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Outra extensão para se observar é a de Jaren Jackson Jr, que para muitos, é o melhor jogador de Memphis em 2024/25. Com o fim da temporada de Victor Wembanyama, as chances de Jackson crescem na disputa pelo prêmio de Defensor do Ano. Em uma eventual vitória do prêmio, ele seria elegível para um acordo “supermáximo” de US$345 milhões por cinco anos. O Grizzlies tem feito manobras salariais visando sua renovação, como por exemplo, as trocas de Marcus Smart e Jake LaRavia.

Kristaps Porzingis (Boston Celtics)

O pivô letão teve uma extensão recente de dois anos com Boston. Isso ocorreu logo após a troca que o levou para a franquia e o consagrou campeão da NBA. Com uma abordagem preventiva de estender acordos antes que seus jogadores chave possam testar o mercado, Porzingis é a bola da vez no Celtics. Seu contrato acaba na próxima temporada, quando ele receberá US$30.7 milhões.

Improváveis

Vale ressaltar por fim, que alguns outros astros também são elegíveis para estender seu contrato na próxima offseason da NBA, como por exemplo, Ja Morant, Darius Garland e Zion Williamson. Mas com recentes contratos máximos assinados e três anos restantes em seus vínculos, é provável que ambos busquem extensões mais lucrativas no futuro.

