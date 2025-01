Veja os principais jogadores esnobados do All-Star Game da NBA

A NBA definiu os jogadores titulares do All-Star Game 2025. As dez estrelas escolhidas nas votações de fãs, atletas e mídias, representam Leste e Oeste no duelo de 16 de fevereiro. Enquanto isso, os reservas serão definidos em 30 de janeiro, com o Draft dos ‘técnicos’ em 6 de fevereiro.

A lista têm nomes populares na NBA. As estrelas veteranas LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, por exemplo, encabeçam o Oeste. Outros astros ainda em ascensão, como Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns e Shai Gilgeous-Alexander também aparecem entre os titulares. Por fim, ainda estão Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e Jayson Tatum.

No entanto, como é comum, existem aqueles jogadores injustiçados no All-Star Game da NBA. A ESPN, então, reuniu alguns analistas para que eles pudessem elencar quais atletas mereciam a aparição como titulares no Chase Center, em fevereiro. Um nome foi unânime: Victor Wembanyama.

“Wembanyama é favorito para o Defensor do Ano e um grande talento ofensivo. Então, é o melhor jogador que não foi escolhido como titular”, defendeu Kevin Pelton. “Ele poderia ser titular? Não sei dizer com certeza. Porém, seu desempenho no primeiro semestre foi impressionante que valeria a pena considerá-lo”, argumentou Jamal Collier.

No Leste, enquanto isso, os comentaristas defenderam LaMelo Ball. O astro do Charlotte Hornets ficou em primeiro na votação dos fãs. No entanto, os votos da mídia e jogadores o deixaram de fora dos titulares, com Brunson e Mitchell à frente. Ainda assim, Baxter Holmes valorizou os feitos do irmão mais novo de Lonzo Ball.

“Ball está em quarto em pontos por jogo e tem médias de rebotes e assistências superiores [..] (mesmo assim), ele ficou só em sétimo na votação da mídia, provavelmente devido à fraca campanha do Hornets. Ainda assim, suas estatísticas gritam “esnobado””, afirmou Baxter Holmes.

Por fim, Michael C. Wright relembrou sobre Cade Cunningham. O armador do Detroit Pistons vem sendo um dos grandes nomes da temporada, graças a campanha rumo à pós-temporada de sua equipe. Porém, pode sequer levar uma vaga entre os reservas.

“Brunson e Mitchell merecem ser titulares. No entanto, Cade Cunningham merecia mais consideração. Ele tem médias de 24.6 pontos, 9.4 assistências e 6.5 rebotes, sendo números melhores do que Brunson”, argumentou.

Veteranos no topo

A ausência de Wembanyama, em especial, se deve por um fatos: os astros veteranos. LeBron James e Kevin Durant ainda estão em alta na NBA e ganham na preferência dos fãs, mídia e analistas. O pivô titular Nikola Jokic, enquanto isso, ainda é melhor que o fenômeno do San Antonio Spurs.

“São três titulares com mais de 35 anos no Oeste, o que prova a grandeza de Curry, James e Durant. Apesar da idade, eles continuam redefinindo o que é possível na reta final de uma carreira. Enquanto isso, Wemby será all-star por muitos anos. Portanto, ele terá sua vez”, explicou Holmes.

Pelton, por outro lado, acreditava que Wembanyama já merecia o lugar de Durant. O astro do Suns, afinal, tem tido dificuldades para liderar sua equipe à pós-temporada, enquanto o francês já está colocando o Spurs entre as forças do Oeste.

“Fiquei surpreso com a escolha de Durant, já que ele caiu para terceiro entre os fãs. Achei que a mídia e os jogadores favoreceriam Wembanyama para garantir a terceira vaga. Porém, a passagem do bastão no garrafão do Oeste precisará esperar mais um ano”, lamentou.

All-Star Game

O Al-Star Game 2025 acontece no dia 16 de janeiro, em San Francisco. Este ano, a liga decidiu mudar o formato do jogo. Assim, serão três times com oito jogadores cada – um quarto time com mais oito jogadores virá depois, o campeão do Rising Stars Game.

Os três times serão montados em formato de Draft por Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, da TNT. Então, as equipes jogaram semifinal e final para definir o campeão. Cada partida irá até 40 pontos. Cada jogador do time campeão irá receber US$125 mil.

Entre os titulares do All-Star Game da NBA pelo Leste, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns foram os indicados.

Já na conferência Oeste, quem vai começar o jogo são Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron James e Kevin Durant.

