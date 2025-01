Perto de ser agente livre, Myles Turner pode deixar Pacers

Myles Turner será agente livre ao final da atual temporada, e o Indiana Pacers está pensando em deixá-lo ir embora em uma troca. De acordo com Jovan Buha, do The Athletic, o jogador quer receber mais de US$30 milhões anuais em seu próximo contrato, e Indiana não estaria disposto a pagar tudo isso.

“Ouvi que Myles Turner, perto de ser um agente livre irrestrito, quer mais de US$30 milhões. O Pacers não vai pagar tudo isso. Então, ouvi de uma fonte que estariam dispostos a trocá-lo”, disse Buha.

O pivô está há dez anos na liga, todos com o Indiana Pacers. Embora sejam frequentes os rumores de troca, Turner nunca saiu da equipe. Seu contrato atual é de US$58 milhões em dois anos, assinado em 2023. Apesar de alguns de seus números terem caído, ele continua sendo uma peça importante para a franquia.

Em 2024/25, tem médias de 15.4 pontos, 6.8 reboets e 2.0 tocos por jogo. Mais importante, porém, é seu aproveitamento de três pontos: 39.3% em 5.2 tentativas por noite. É a melhor marca de sua carreira, e uma das melhores para um pivô. Assim, Turner é parte importante do esquema da equipe, espaçando a quadra para infiltrações e sendo um grande defensor.

Sua saída seria prejudicial ao Pacers, que já perdeu um grande pivô, Domantas Sabonis, há algumas temporadas. Assim, o time teria que ir ao mercado para achar um novo dono do garrafão. Se tratando de uma equipe de um mercado pequeno, a agência livre é difícil, e o mercado de trocas por pivôs, também.

Quem agradeceria Turner estar disponível são os times que vêm enfrentando esse mercado por pivôs. Várias equipes fariam uma oferta por Turner caso ele estivesse “à venda”, e o Los Angeles Lakers estaria entre os interessados. Los Angeles está à beira de se tornar um time candidato ao título, mas precisa de pelo menos mais um movimento. No início desta semana, a estrela do Lakers, Anthony Davis, afirmou que esse movimento deveria ser fortalecer o garrafão.

“Acho que precisamos de mais um jogador de garrafão”, disse Davis a Shams Charania, da ESPN. “Sempre sinto que jogo melhor quando sou o 4, com outro jogador grande em quadra”.

Pode ser difícil trazer Turner, considerando que o Lakers não possui muitas escolhas de Draft, mas adicionar o pivô ao lado de Davis e LeBron James tornaria o Los Angeles um time a ser observado mais ainda na conferência Oeste. Mesmo caso ele não saia por troca, entretanto, já que será um agente livre irrestrito no meio do ano, ainda pode pintar no Lakers – ou qualquer outro time – no futuro.

