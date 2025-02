Veja os dez jogadores mais jovens com 50 pontos em um jogo na NBA

Marcar 50 pontos em um jogo da NBA é um feito para poucos jogadores. Embora nas últimas temporadas esteja acontecendo uma “inflação” de pontos, onde cada vez mais atletas conseguem altos números, a casa dos 50 ainda é algo desconhecido até mesmo para alguns dos grandes astros como Chris Paul e Paul George, por exemplo.

Mais impressionante ainda, porém, é quando os 50 pontos vêm em jogadores jovens. Veja, então, os mais novos a conseguirem a marca na NBA.

Allen Iverson

Em abril de 1997, ainda na sua primeira temporada na NBA, Iverson marcou 50 pontos, seis assistências e cinco rebotes contra o Cleveland Cavaliers. Na época, então, o craque tinha 21 anos e 309 dias. Com essa atuação, a vitória do Philadelphia 76ers foi tranquila.

Publicidade

Rick Barry

Rick Barry é um dos grandes jogadores da história do Golden State Warriors. Dessa forma, quando calouro, em 1965, anotou 57 pontos e 15 rebotes contra o New York Knicks. Na época, tinha só 21 anos e 261 dias. No entanto, o Warriors perdeu a partida: 141 a 137.

Leia mais!

Trae Young

Trae Young é um dos astros mais questionados da liga por conta de suas oscilações e a falta de sucesso do Atlanta Hawks. Mas em fevereiro de 2020, o craque anotou 50 pontos numa vitória contra o Miami Heat. O armador acertou oito de 15 arremessos do perímetro, com 18 de 19 da linha de lance livre. Tudo isso, porém, com só 21 anos e 154 dias.

Publicidade

LeBron James

Vindo direto do ensino médio, LeBron teve muito tempo para quebrar marcas como jogador mais jovem a atingir algum feito na NBA. Em janeiro de 2006, aos 21 anos e 22 dias, o craque anotou 50 pontos numa vitória do Cleveland Cavaliers contra o Utah Jazz. Ele ainda pegou cinco rebotes e deu oito assistências. Além disso, 19 anos depois, ele ainda segue atando em alto nível, registrando partidas de 40 pontos.

Kevin Porter Jr

Antes das controvérsias e acusação de violência doméstica, Michael Porter Jr. despontou como um jogador de bastante potencial. Assim, isso foi mostrado em abril de 2021, quando aos 20 anos e 360 dias, o ala anotou 50 pontos numa vitória do Houston Rockets sobre o Milwaukee Bucks.

Publicidade

LeBron James

De novo. Em dezembro de 2005, LeBron anotou 52 pontos, sete rebotes e sete assistências contra o Milwaukee Bucks. No entanto, dessa vez, foi em uma derrota para a mesma equipe.

Victor Wembanyama

Em seu ano de calouro, Victor Wembanyama mostrou que pode atingir às expectativas criadas sobre sua carreira. Depois, no seu segundo ano, consolidando boas atuações, antes da lesão que o tirou da temporada. Dessa forma, craque anotou 50 pontos em uma vitória contra o Washington Wizards. Ele ainda acertou oito dos 16 arremessos triplos que tentou. Na ocasião, tinha 20 anos e 314 dias.

Publicidade

Devin Booker

Aqui alguém que ficou além dos demais nomes da lista. Devin Booker superou com folga os 50 pontos ao anotar 70 em uma derrota para o Boston Celtics em março de 2017. O ala-armador do Phoenix Suns teve 40 arremessos ao todo no confronto, com 21 acertos. Na oportunidade, então, tinha apenas 20 anos e 145 dias, se tornando o jogador mais novo a ter jogos de 60 e 70 pontos na história da liga.

LeBron James

Já pode pedir música. Em março de 2005, em derrota para o Toronto Raptors de Chris Bosh, LeBron James anotou 56 pontos e pegou dez rebotes. Neste duelo, o astro tinha 20 anos e 80 dias, quase metade da idade que tem atualmente.

Publicidade

Brandon Jennings

A décima escolha do draft de 2009 teve um jogo de 55 pontos contra Stephen Curry e o Golden State Warriors logo em seu ano de calouro. Pra ficar ainda mais impressionante, foi apenas o sétimo jogo de Jennings na NBA. Ele tinha só 20 anos e 52 dias. Portanto, lidera a lista entre os jogadores mais jovens a anotar 50 pontos em um jogo da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA