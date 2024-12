Veja a reação de Steve Kerr ao saber da demissão de Mike Brown

A demissão de Mike Brown no Sacramento Kings segue rendendo comoção por parte de outros técnicos da NBA e agora foi a vez de Steve Kerr, do Golden State Warriors, falar sobre o assunto. A princípio, Brown fez parte da comissão do Warriors de Kerr entre 2016 e 2022, até aceitar o projeto do Kings.

De fato, Steve Kerr lamentou a demissão de Mike Brown e destacou que o treinador havia mudado a franquia, que não ia aos playoffs há mais de 17 anos, e voltou a lutar pelo título da NBA na temporada de 2022/23, quando Brown levou o time até a terceira posição do Oeste e foi eleito o técnico do ano.

“Fiquei muito desapontado ao ouvir a notícia. Mike é um bom amigo, um bom técnico. Parece tão chocante quando um cara é eleito de forma unânime o técnico do ano há apenas um ano e meio. Quando você pensa onde essa franquia estava antes de Mike chegar, onde eles estiveram nos últimos anos, o trabalho que ele e sua equipe fizeram é realmente chocante,” disse Kerr, via Anthony Slater do The Athletic. “Todos nós meio que sabemos que essa é a natureza do negócio”, afirmou. “Eu sei que eles têm passado por uma fase difícil. Mas isso é a NBA. Todos nós passamos por fases difíceis”.

💬 | Steve Kerr, sobre a demissão de Mike Brown: "Quando você pensa sobre onde a franquia estava antes dele chegar, onde eles estiveram nos últimos anos, o trabalho que ele e a sua comissão técnica fizeram, é chocante."

Sobretudo, não foi apenas Steve Kerr que reclamou da demissão de Mike Brown. Nesse sentido, Michael Malone, do Denver Nuggets, também reagiu ao anúncio do Sacramento Kings e afirmou que na NBA, quando se ganha, o crédito fica para as estrelas do time, quando se perde, a culpa é do treinador.

“De primeira, fiquei em choque e surpreso. Aí me questionei por que eu estava em choque e surpreso. Como técnico na NBA, você sempre leva a culpa no final. No Kings, por exemplo, se o time vence, é por causa de Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. Se perde, a culpa é toda do Mike Brown. É assim que funciona”.

Em seguida, Malone explicou o que mais o irritou na demissão de Mike Brown e criticou o dono do Kings. Vale dizer que o técnico do Nuggets também já esteve em Sacramento na temporada de 2013/14.

“Não me surpreende. Afinal, eu fui demitido pela mesma pessoa”, criticou. “Sabe o que mais me deixa puto? Na noite anterior, eles perderam pela quinta vez seguida, acho. Uma derrota dura, após um arremesso difícil. Eles treinaram nesta manhã. Mike deu uma entrevista coletiva após o treino. Logo depois, ele estava no seu carro a caminho do aeroporto de Los Angeles. Então, ligaram para ele para dar a notícia [demissão]. Ou seja, não tiveram classe nem culhões”.

Por fim, sem Mike Brown, o Kings será comandado de forma interina por Doug Christie. Dessa forma, a sua primeira missão na equipe será levar o time ao caminho das vitórias outra vez. No momento, Sacramento acumula cinco derrotas seguidas e aparece somente na 12ª posição no Oeste.

