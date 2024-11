Vaiado, Dejounte Murray cobra jogadores do Pelicans após derrota

Antes da temporada, projetado como uma possível surpresa da Conferência Oeste, o New Orleans Pelicans sofreu mais uma derrota. Desta vez, o revés foi ainda mais duro. Isso porque, o time perdeu para o Toronto Raptors, que vinha de dez derrotas antes do confronto da quarta-feira (27). O tropeço não desceu na torcida, que vaiou o time ao fim do confronto. Desse modo, Dejounte Murray cobrou os jogadores por uma reação do Pelicans.

“Se você não está envergonhado e realmente irritado com isso, então, há um problema”, disparou Dejounte Murray aos jogadores do Pelicans. “Não é só pela derrota, mas pela forma como perdemos na frente dos nossos torcedores. Tipo, até os fãs vaiando. Quero dizer, o que você faria se fosse um torcedor pagando para estar aqui? Eles têm todo o direito de dizer o que quiserem”, acrescentou.

Murray é figura importante na decepção dos torcedores do Pelicans. Contratado do Atlanta Hawks, o armador chegou como a peça complementar para formar um quinteto poderoso na franquia. Antes do início da temporada, o time era cotado como um dos favoritos às seis vagas diretas da pós-temporada no Oeste.

Em seu primeiro jogo, porém, o astro lesionou a mão. A partir daí, as coisas na franquia desandaram. Além de Murray, a equipe médica do Pelicans recebeu: Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy III, Jose Alvarado e Jordan Hawks.

Como resultado, New Orleans perdeu 15 dos últimos 17 jogos. Além disso, está com uma campanha de quatro vitórias e 15 derrotas, sendo o lanterna da disputada Conferência Oeste.

A expectativa era conseguir uma reação com o retorno de alguns dos nomes. A derrota para o Raptors na volta de Murray, porém, não é um bom indicativo. Vale adicionar, ainda assim, que Williamson, Ingram, Murphy, Jones e Alvarado ainda são desfalques na escalação.

“Quando você tem jogadores entrando e saindo constatamente, é realmente difícil. Porém, não acho que seja difícil competir. Você não pode se deixar intimidaar. Não pode ser empurrado para fora do jogo. Esta noite foi simplesmente nojenta. Precisamos competir e jogar com mais intensidade, independentemente de quem estiver em quadra”, continuou.

A bronca é ainda maior por conta do adversário do Pelicans. O Raptors, afinal, vinha de dez derrotas seguidas e ocupava o último lugar em cestas de três pontos (10.4). Entretanto, no duelo fora de casa, o time do Canadá conseguiu 21 acertas de longa-distância. Algo inexplicável para CJ McCollum.

“Ou o Raptors melhorou da noite para o dia ou precisamos fazer um trabalho melhor em fechar os espaços e dificultar mais as coisas. Foi um exibição horrível. De cima a baixo, todos precisamos ser melhores”, completou.

Enquanto a dura derrota ainda é avaliada, o Pelicans conta com mais 63 jogos na temporada. Desse modo, ainda há tempo para recuperar a campanha e entrar na disputa para os playoffs do Oeste.

