De acordo com Jason Kidd, Luka Doncic pode voltar em breve

O técnico Jason Kidd trouxe atualizações sobre Luka Doncic. De acordo com o treinador, embora não haja uma previsão concreta, o astro do Dallas Mavericks deve voltar em breve ao time na NBA. O esloveno desfalcou a franquia durante toda a última semana, por conta de uma lesão contra o New Orleans Pelicans, no dia 19 de novembro.

“Todos os exames mostraram que Luka Doncic está bem e se aproximando de um retorno”, afirmou Jason Kidd. Embora o treinador não tenha indicado uma data, a projeção de Shams Charania, da ESPN, é de que o craque retorne entre sábado (30) ou domingo (1º), contra Utah Jazz ou Portland Trail Blazers, respectivamente.

Doncic teve uma lesão no pulso constatada no jogo contra o Pelicans. Na ocasião, Doncic atuou por apenas 29 minutos. Não por conta das dores, mas sim pela larga vantagem da equipe texana naquela partida, vencida por 41 pontos de diferença. Ele marcou 26 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e um toco. Além disso, acertou dez de 16 arremessos.

Publicidade

Durante a partida, alguns vídeos do camisa 77 colocando a mão no pulso e reclamando de dores surgiram. Após o jogo, na coletiva de imprensa, Luka citou que realmente sentiu algumas dores na região, mas que tinha esperança de que não seria nada grave em relação a isso.

A contusão, porém, o desfalcou dos últimos cinco jogos da franquia. O time, entretanto, conseguiu quatro vitórias e somente uma derrota na sequência. A última delas na quarta-feira (27) contra o New York Knicks. Na ocasião, o time teve quatro jogadores com pelo menos 20 pontos, sendo Naji Marshall o cestinha (24).

Publicidade

Leia mais!

O retorno de Doncic, ainda assim, é muito aguardado pelo Mavericks. Apesar de ter 11 vitórias em 19 partidas, a franquia do Texas ocupa somente a oitava posição da disputa Conferência Oeste. Portanto, contar novamente com o seu principal jogador pode ser primordial para uma escalada na tabela.

Em 2024/25, suas médias são de 28.1 pontos, 7.6 rebotes, 7.6 assistências e 1.6 roubo de bola. Além disso, ele acerta 43.5% de seus chutes gerais e 32.4% do perímetro.

Além de Doncic, o Mavericks também aguarda as recuperações breves de Daniel Gafford e Klay Thompson. Os dois foram desfalques nas últimas partidas, por conta de uma enfermidade e uma lesão no pé, respectivamente. Enquanto isso, o armador Dante Exum deve retornar somente em 20 de janeiro, por conta de uma contusão no pulso.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA