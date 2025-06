Utah Jazz deve buscar troca para jogadores titulares

O Utah Jazz pode buscar troca de jogadores importantes do seu atual elenco durante a offseason da NBA. De acordo com Tony Jones, do site The Athletic, a franquia será agressiva na busca por negociar, sobretudo, Collin Sexton e Jordan Clarkson. Os armador, aliás, já são alvos de rumores desde a última temporada. Ainda segundo o jornalista, John Collins também pode ser envolvido em acordos.

“O Jazz vai se esforçar bastante para negociar Sexton e Clarkson nesta offseason. Quanto a John Collins, acho que Utah também está aberto a negociá-lo. Mas seu contrato agora tem um pouco mais de valor”, disse Jones.

Os armadores, aliás, entram em seus últimos anos de contrato na temporada 2025/26. Collin Sexton, deve atrair interesse de times ao redor da NBA. Isso porque ele vem de boa campanha com o Jazz com médias de 18.4 pontos, 4.7 assistências e 48% de aproveitamento nos arremessos de quadra, sendo 40.6% de três pontos.

Publicidade

Além disso, de acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, o Utah Jazz vai retomar os esforços para negociar o atleta. Uma troca, a princípio, já poderia acontecer antes do Draft, no fim deste mês.

Leia mais!

Jordan Clarkson, por sua vez, vem de uma campanha abaixo das duas últimas temporada. Em 2024/25, somou 16.2 pontos com 40,8% de aproveitamento nos arremessos por jogo. Então, seu valor de mercado pode ter caído. pode não ser tão alto. Enquanto isso, John Collins teve seus melhores números da carreira com 19 pontos e 8.2 rebotes por partida. Por isso, o jornalista indicou um contrato mais valioso ao ala-pivô.

Publicidade

No entanto, esses não são os únicos jogadores envolvidos em rumores de troca no Utah Jazz. Afinal, Bill Simmons, do The Ringer, indicou que Lauri Makkanen também está na lista de “negociáveis” da franquia. O jornalista também comentou sobre a chegada do novo presidente de operações de basquete, Austin Ainge, que pode agitar o futuro da equipe.

“Estou em alerta máximo com Utah. Austin [Ainge] aceitou o cargo. Ele fez uma declaração em uma coletiva de imprensa dizendo: ‘É, não estamos mais afundando’. Pessoas na liga acreditam que o Jazz está disposto a ouvir ofertas de troca por Markkanen”, disse Simmons.

Publicidade

Em sua última campanha pelo Jazz após sua extensão recorde, Markkanen teve alguns altos e baixos. Por fim, terminou com médias de 19 pontos e 5.9 rebotes em 47 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA