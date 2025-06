Danny Ainge tira filho do Celtics e contrata no Jazz

O CEO do Utah Jazz, Danny Ainge, desfalcou o Boston Celtics. De acordo com a ESPN, o dirigente do time de Salt Lake City contratou seu filho, Austin Ainge, esta semana. O ex-celta assumiu a função de novo presidente de operações de basquete da equipe do Oeste. Ele ficou 17 anos no maior campeão da NBA.

“Estamos muito empolgados em receber Austin Ainge como nosso novo presidente de operações de basquete”, disse o dono do Jazz, Ryan Smith. “Ele, afinal, é uma das mentes mais brilhantes na NBA. Seus 17 anos com o Celtics lhe deram uma visão incrível de todas as áreas de uma franquia. Vi ele crescer como um executivo de basquete realizado, inovador e estratégico. Então, ele está pronto para liderar essa equipe”.

Apesar da chegada de Austin Ainge, o GM Justin Zanik segue com a função no Jazz. Segundo o dono do time, os dois serão cpeças importantes no comando das operações de basquete em Utah, com “habilidades únicas e distintas para elevar nossos departamentos”.

O time de Utah vem se movimentado fora das quadras nas últimas semanas. Antes de contratar Ainge, o Jazz anunciou a renovação do técnico Will Hardy, que segue sob contrato até 2031.

“É hora de agir: Will Hardy está garantido por muitos anos e conheço Austin há muito tempo. Desse modo, acredito que ele será o próximo grande executivo jovem da NBA”, disse o dono do Jazz sobre Ainge. “Ele não estaria disponível por muito mais tempo. Então, o timing foi perfeito. Pensando no futuro, não há ninguém que eu prefira para comandar esse time”.

O novo presidente do Jazz, aliás, trabalhou mais de uma década com o pai Danny Ainge no Celtics. O executivo veterano, porém, deixou Boston rumo a Utah em 2021. Austin, por sua vez, seguiu na franquia por 17 anos, onde trabalho como técnico do time na G League, subiu para um cargo na diretoria e atuou os últimos seis anos como GM assistente.

Na função, Ainge ajudou Brad Stevens a montar um elenco vitorioso no Celtics. Assim, foi peça importante na campanha que garantiu o título da NBA em 2024. No Jazz, porém, ele terá o desafio de reconstruir um dos times de pior campanha na fase regular passada. Ainda assim, o novo dirigente revelou estar animado para a função.

“Essa é uma chance incrível”, disse o filho de Danny Ainge. “Não poderia estar mais empolgado com o futuro promissor desta franquia. Vivi isso minha vida inteira, estudando equipes, talentos, química e o espírito coletivo necessário para vencer. Então, estou ansioso para trazer isso para Utah e dar motivos de sobra para os fãs vibrarem enquanto reconstruímos o time”.

