Tyrese Maxey faz 43 e 76ers atropela Lakers

Com um verdadeiro show de Tyrese Maxey, o Philadelphia 76ers derrotou o Los Angeles Lakers na rodada da NBA dessa terça-feira (28). O armador anotou 43 pontos na partida marcada por um domínio da equipe da casa a partir do segundo quarto. Além disso, o dia ainda contou com mais três outras partidas.

A vitória de Philadelphia foi importante, especialmente por mais um jogo marcado por desfalques de Joel Embiid e Paul George. São três triunfos seguidos, que vão recuperando o terreno da equipe na luta pela vaga no play-in. Assim, são 18 triunfos em 45 partidas, e a 11ª posição do Leste. A franquia está apenas um jogo atrás do Chicago Bulls. O 76ers não tem folga e encara o Sacramento Kings nessa quarta-feira (29) também em casa.

Por outro lado, Los Angeles desperdiça uma grande chance de se aproximar do quarto colocado Denver Nuggets, que perdeu na noite anterior. Foi o fim da sequência de quatro vitórias seguidas. Ainda assim, o momento geral é bom, com seis vitórias nos últimos oito duelos. Porém, Anthony Davis deixou o jogo lesionado e preocupa. Com 26 vitórias em 45 partidas, a equipe está na quinta posição do Oeste. O próximo duelo é contra o Washington Wizards na quinta-feira (30).

Publicidade

Então, vamos conferir como foi a vitória do 76ers de Tyrese Maxey sobre o Lakers de LeBron James.

Philadelphia em dia quente

O começo de jogo parecia indicar um cenário complicado para os donos da casa. Afinal, o Lakers começou afiado com boas sequências de LeBron James e Anthony Davis, que chegaram a colocar nove pontos de frente no placar. O 76ers reagiu com Maxey aparecendo com 15 pontos no quarto inicial. Todos os outros dez foram marcados pelo francês Guerschon Yabusele, que faz ótimo ano. A dupla fez todos os pontos do time nos 12 minutos iniciais.

Publicidade

Mas no segundo quarto, as coisas explodiram. Com Davis deixando o jogo com uma contusão e Dorian Finney-Smith tendo problemas de falta, o ataque do 76ers passou a ter liberdade absoluta. Além disso, os visitantes cometiam erros de ataque a rodo, enquanto os coadjuvantes de Philadelphia esquentaram. Kelly Oubre Jr, Ricky Council IV e Eric Gordon marcaram mais de dez pontos cada um, com Maxey também fazendo 12 no segundo quarto. A equipe liderava por 16 no intervalo.

Depois disso, o rival já não conseguiu trazer tanta disputa ao jogo. Aliás, o terceiro quarto foi ainda mais displicente do que o segundo. Os jogadores secundários voltaram ao mundo, mas Maxey continuava impossível. Foram mais 14 pontos só no terceiro quarto, totalizando 41 ao final do período.

Publicidade

Com o jogo resolvido, deu tempo até do 76ers usar alguns reservas nos últimos minutos. Qualquer chance de reação do Lakers foi freada pelos bons minutos de Kelly Oubre e do pivô Adem Bona, que além de tocos em LeBron e Bronny James, também contribuiu com rebotes de ataque.

Então, sem maiores sustos, o 76ers de Tyrese Maxey superou o Lakers. Apesar de vir em grande sequência, o time de Los Angeles parou em um adversário cheio de desfalques.

Leia mais!

Lesão de Davis destrói o Lakers

De fato, Los Angeles sentiu demais a saída de Anthony Davis. O pivô teve uma contusão no abdômen, enquanto deixou a partida no fim do primeiro quarto e não retornou mais.

Publicidade

Para ter uma ideia, o Lakers liderava por 20 a 17 quando Davis saiu da quadra. Não era uma atuação dos sonhos, mas a equipe visitante parecia mais organizada e coletiva, enquanto os donos da casa dependiam de seu armador. Dali em diante até o intervalo, Los Angeles sofreria uma sequência de 56 a 37 que praticamente decretou a vitória do rival.

A defesa da equipe foi muito mal. Jarred Vanderbilt foi poupado, Gabe Vincent não jogou e ao longo da partida o time perdeu Davis e Finney-Smith (faltas). Mas também é verdade que os erros de ataque e os rebotes ofensivos cedidos foram cruéis. Mas o rival esteve “quente” desde o fim do segundo quarto, e Los Angeles o alimentou com mais e mais volume.

Publicidade

Por fim, a displicência que atingiu até LeBron James, deu o tom do restante do jogo. Foram mais nove erros de ataque no terceiro quarto, quando o time ainda sonhava com uma reação. Cinco deles, aliás, vieram do camisa 23. Perdido em quadra, o Lakers jamais sonhou com a reação contra o 76ers de Tyrese Maxey, enquanto ainda estava “quente” no terceiro quarto.

Por fim, alguns bons minutos de Dalton Knecht no último quarto com oito pontos. Aliás, 15 dos 31 de LeBron também foram nos últimos 12 minutos. A reação não veio, no entanto. Vale destacar que Bronny James jogou minutos de rotação pela primeira vez, mas não conseguiu muita coisa. Ele não pontuou e teve mais erros de ataque do que assistências. enquanto coletou três rebotes.

Publicidade

(26-19) Los Angeles Lakers 104 x 118 Philadelphia 76ers (18-27)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 31 8 9 1 0 Dalton Knecht 24 5 0 0 0 Austin Reaves 13 6 8 1 0 Rui Hachimura 13 2 1 0 0 Cam Reddish 5 1 0 1 0

Três pontos: 10-33; Knecht: 5-8

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 43 3 2 2 0 Kelly Oubre Jr. 20 8 5 0 0 Ricky Council IV 16 7 2 2 0 Guerschon Yabusele 14 5 3 4 0 Eric Gordon 14 3 2 0 1

Três pontos: 11-34; Maxey: 4-11

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do 76ers sobre o Lakers, a rodada dessa terça contou com mais três partidas. Então, confira as estatísticas das vitórias de Golden State Warriors, Houston Rockets e Portland Trail Blazers.

(32-14) Houston Rockets 100 x 96 Atlanta Hawks (22-25)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 25 7 0 2 1 Alperen Sengun 18 10 2 1 0 Jae’Sean Tate 16 3 0 4 0 Amen Thompson 11 5 3 3 1 Dillon Brooks 11 2 1 0 0

Três pontos: 7-30; Brooks: 3-8

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 21 3 9 0 0 De’Andre Hunter 16 5 0 0 0 Vit Krejci 13 5 2 2 1 Dyson Daniels 12 10 6 4 1 Mouhamed Gueye 11 7 0 0 1

Três pontos: 11-47; Young: 2-9

Publicidade

(10-35) Utah Jazz 103 x 114 Golden State Warriors (23-23)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 30 2 4 2 0 Micah Potter 13 7 2 0 2 Drew Eubanks 13 4 2 0 4 Isaiah Collier 12 6 9 0 0 Keyonte George 12 6 6 0 0

Três pontos: 8-26; Sexton: 4-6

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 23 5 4 3 0 Brandin Podziemski 20 7 6 1 0 Andrew Wiggins 19 2 3 1 2 Moses Moody 15 4 3 0 0 Gui Santos 7 7 2 1 0

Três pontos: 17-49; Schroder: 5-13

Publicidade

(26-19) Milwaukee Bucks 112 x 125 Portland Trail Blazers (18-29)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 39 12 5 0 0 Damian Lillard 20 3 6 1 0 Gary Trent Jr. 11 4 3 3 0 Brook Lopez 11 3 3 1 1 André Jackson Jr. 9 7 5 1 0

Três pontos: 11-35; Lopez: 3-9

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 30 9 2 2 0 Anfernee Simons 25 3 7 0 0 Deandre Ayton 21 14 2 1 1 Shaedon Sharpe 17 5 3 2 0 Toumani Camara 8 11 4 0 0

Três pontos: 12-28; Simons: 4-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA