Tyrese Haliburton: “Todos os jogadores sabem quem é o MVP”

A disputa pelo prêmio de MVP tem sido uma das mais acirradas dos últimos anos, mas de acordo com Tyrese Haliburton, já há um vencedor para os jogadores da NBA. Em conversa com Joel Lorenzi, do jornal The Oklahoman, o astro do Indiana Pacers garantiu que Shai Gilgeous-Alexander é o favorito dos jogadores.

“Eu cresci em uma época que o melhor jogador do melhor time ganha o MVP todas as vezes. Acho que agora isso está ficando para trás, o que é bom. Isso porque acho que os prêmios de Nikola Jokic são justificáveis. Mas se considerar o fato de que o Thunder tem o melhor histórico e Shai é o melhor jogador do time, meio que torna a decisão fácil. Eu não tenho voto, mas se você fizesse uma enquete com os jogadores, tenho certeza de que ele venceria”, disse.

O argumento de Tyrese Haliburton para justificar a escolha dos jogadores ao MVP é sobre a temporada do Oklahoma City Thunder. A equipe tem a melhor campanha de 2024/25. Afinal, são 62 vitórias e apenas 12 derrotas. Como resultado, é líder com folga na Conferência Oeste. Enquanto isso, Gilgeous-Alexander tem sido o melhor jogador do time.

O astro canadense tem a melhor média de pontos do Thunder e de toda a NBA. São 32.9 por jogo. Da mesma forma, lidera sua equipe em assistências, roubos de bola e tem o segundo melhor aproveitamento em arremessos. Assim, há duas semanas lidera a corrida ao MVP.

Nas duas últimas atualizações divulgadas pela NBA, o armador de Oklahoma apareceu à frente de Nikola Jokic. Mas, antes, o pivô do Denver Nuggets também esteve na primeira posição. Aliás, o sérvio venceu três dos últimos quatro prêmios de melhor jogador da liga, sendo eleito nos dois anteriores.

O que torna a disputa ainda mais acirrada são os números de Jokic. Isso porque o astro do Nuggets está em sua melhor temporada da carreira em estatísticas individuais. Atualmente, ele soma médias de triplo-duplo com 29.3 pontos, 12.8 rebotes e 10.2 assistências. Portanto, suas melhores marcas nos três quesitos.

No entanto, o Thunder faz uma temporada melhor que o Nuggets. A equipe do Colorado ocupa a terceira posição do Oeste com 47 vitórias e 28 derrotas. Ou seja, 15 vitórias a mais. A classificação pode, então, ser uma forma de “desempate” entre os craques. Sobretudo, considerando o argumento de Haliburton sobre o MVP, levando em consideração que o time de melhor campanha merece ter o vencedor do prêmio.

Unânime?

Quem também elegeu seu favorito ao MVP da NBA foi Shaquille O’Neal. O ex-jogador e comentarista da TNT também considera o astro do Thunder o melhor jogador da temporada. Aliás, para o icônico pivô, ele deve ser eleito de forma unânime.

“Para mim, Shai já deveria ter sido o vencedor na última temporada. Eu espero que, quando abrirem a votação, as pessoas sigam o critério. Pois, pelo meu critério e pela história dessa liga, Shai é o MVP. Ele é o jogador mais ‘durão’ desse ano e, acima de tudo, está na equipe de melhor campanha da liga. Dessa vez, eu acho que vamos concordar. E deveria ser uma votação unânime, na verdade”, disse Shaq.

