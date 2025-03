Magic Johnson elege Nikola Jokic como melhor do mundo, mas não MVP

O melhor jogador em atividade sempre deveria ser eleito o MVP da temporada da NBA? Essa é uma questão que até pode parecer simples, mas provoca discussões de vez em quando. Em particular, ao falarmos de vencedores do passado. Um dos maiores ídolos da história, no entanto, não vê relação entre as duas coisas. Magic Johnson crava que Nikola Jokic é o melhor do mundo, mas não é o jogador mais valioso da liga.

“Nikola, certamente, é o melhor jogador de basquete hoje. Ele lê situações de jogo e as defesas adversárias muito bem, pois a sua inteligência em quadra é fora da realidade. Isso sem contar que bate os marcadores porque joga em um ritmo único. Além disso, usa o seu corpo tão bem. Ele não vai pular por cima de você, mas faz um contato e já tem o espaço para arremessar”, elogiou o lendário armador.

Jokic venceu três dos últimos quatro prêmios de MVP da liga e, mais uma vez, está entre os favoritos. No entanto, agora, surge como uma “zebra” na disputa com Shai Gilgeous-Alexander. O astro sérvio caminha para ter uma temporada com médias de triplo-duplo, mas o ala-armador combina grandes atuações com a liderança do Oeste. Por isso, na visão de Johnson, o jovem merece o troféu Michael Jordan.

Publicidade

“A NBA tem vários grandes talentos, mas Shai é o MVP dessa temporada. Está jogando bem demais e Oklahoma City tem a melhor campanha do Oeste. Melhor, por sinal, do que Denver e Nikola. Então, quando alguém está jogando no nível desse garoto e tem tantas vitórias assim, você precisa elegê-lo. O prêmio é dele”, cravou o integrante do Hall da Fama.

Leia mais sobre Nikola Jokic

História

Nikola Jokic já alcançou um patamar tão alto que apontá-lo como melhor da NBA, como Magic Johnson fez, pode não ser mais o bastante. Vários analistas, a princípio, já o colocam entre os melhores pivôs da história do basquete. Ser campeão e três vezes MVP da liga, afinal, é um feito que já o coloca em raríssima companhia. Para o ex-armador, no entanto, essa discussão é um pouco precoce.

Publicidade

“Nikola é o melhor da atualidade, mas não o coloco ainda entre os melhores de todos os tempos. Ele está chegando lá. Só o que falta em seu jogo é a questão defensiva, pois é a única coisa que Kareem [Abdul-Jabbar] fazia e ele não consegue. Kareem era aquele jogador completo porque dominava as partidas nos dois lados da quadra”, avaliou o ícone do Los Angeles Lakers.

As declarações de Johnson ocorreram durante o podcast “Fast Break”, do amigo Byron Scott. O ex-colega de Lakers concordou com a visão da lenda da NBA. “Kareem, antes de tudo, era um defensor extraordinário. Por sua vez, Nikola ainda é um jogador que pode ser ‘explorado’ na marcação. Esse é o único ponto em que está aquém mesmo”, atestou.

Publicidade

Ultrapassagem

Os feitos históricos de Jokic, aliás, se cruzaram com Magic Johnson há pouco tempo. Em dezembro, ele superou o ícone da armação para se tornar o terceiro jogador com mais triplos-duplos na história da liga. E, antes, houve mais um episódio curioso que “ligou” ambos. O pivô ganhou o prêmio Magic Johnson em 2023, depois de ter sido eleito o melhor jogador das finais da conferência Oeste.

“Parabéns, Nikola! Você está mudando o basquete diante dos nossos olhos, assim como outros grandes antes de você. Michael [Jordan], Larry [Bird], LeBron [James], Stephen [Curry], Kobe [Byrant], Kareem e Shaquille O’Neal, por exemplo”, exaltou a lenda, na época.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA