Tyrese Haliburton tem marca histórica em vitória do Pacers

A vitória do Indiana Pacers contra o New York Knicks no jogo 4 das finais da Conferência Leste teve uma marca histórica de Tyrese Haliburton. Com 32 pontos, 15 assistências e 12 rebotes, o armador foi o primeiro jogador da história da pós-temporada a fazer ao menos 30 pontos, 15 assistências e dez rebotes sem nenhum turnover.

“Eu só tentei ser agressivo”, disse Haliburton após a partida. “Jogar meu melhor jogo. Senti que deixei a equipe na mão no jogo 3, que eu poderia ter sido bem melhor. Então, respondi bem hoje”.

A partida mencionada por Haliburton foi quando o Pacers tinha 20 pontos de vantagem, mas deixou o Knicks virar. O armador chamou a responsabilidade da derrota e, na oportunidade, havia prometido ser mais incisivo.

“Acho que, no final, um jogo como esse se decide em uma ou duas posses, então é questão de tentar executar da maneira certa, colocar os caras nos lugares certos. Mas, sim, é algo que, quando eu assistir ao vídeo, vou me culpar por isso. Na verdade, já estou pensando nisso, me culpando… Acho que isso faz parte, e eu preciso ser melhor nessa situação. Acho que muito das nossas dificuldades ofensivas no segundo tempo foram por minha culpa, então eu preciso ser melhor nisso, e eu vou ser melhor no Jogo 4”, avaliou o craque.

Então, após grande performance na vitória do jogo 4, Tyrese Haliburton fez história e colocou o Pacers mais perto ainda das finais da NBA. A equipe não disputa o título desde 2000, quando perdeu para o Los Angeles Lakers.

Haliburton deu um show na mesma noite em que seu pai, John, voltou a assistir aos jogos do Pacers. Ele havia ficado fora dos oito jogos anteriores dos playoffs após um incidente em quadra com Giannis Antetokounmpo, no fim da série entre as duas equipes. Agora, porém, a diretoria de Indiana voltou a autorizar John a assistir aos jogos.

O astro, aliás, reconheceu que ficou feliz por ter seu pai presente, mas disse que estava ainda mais orgulhoso da maneira como ele e o Pacers reagiram após a derrota de domingo.

“Só quero ser capaz de provar que posso reagir quando estou contra a parede, quando nosso time está contra a parede”, disse ele. “Essa é uma vitória muito importante para nós, porque se a gente voltasse pra lá com a série empatada em 2 a 2, o momento seria bem diferente”.

